Itt az igazság, kiderült, lesz-e fehér karácsonyunk idén

Napok, sőt hetek óta megy a találgatás: vajon milyen idő lesz karácsonykor? Tényleg lesz végre hó? Kérhet a gyerek a Jézuskától szánkót? Talán már többen is vannak azok, akik nagyon örülnének ha ismét hó fedné be a tájat karácsonyra, hiszen egész más így az ünnep.

A koponyeg.hu adatait böngészve igen érdekes következtetésre jutottunk. December 15-én már várható csapadék, ám egészen érdekes módon havat és esőt is jósolnak. A napi maximumok is emelkednek az elmúlt napokhoz képest, akár 5 fok is lehet. Pénteken már csak eső várható, ám szombaton ismét csökken a hőmérséklet és újra várható az eső mellett némi hó is. A jövő héten enyhülés kezdődik, ám szenteste újabb lehűlés jön, így ismét várható az eső mellett némi havazás is.

Mindenki havat szeretne karácsonyra, még ha csak egy kicsit is Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

Csodaszámba menne a fehér karácsony

Korábban a Ripost már beszámolt egy fiatalember előrejelzéseiről, melyek meglepően pontosak voltak, így most a Bors is megkereste őt.

– A jövő héten újabb enyhülés veszi kezdetét, a csapadék fokozatosan megszűnik, nem kell rá számítani. Napról napra kissé erősödik a nappali felmelegedés mértéke, a jövő hét első felében 0 és +6, míg a hét közepén és december 24.én 3 és 9 fok közötti maximumok várhatóak, a hajnali időszakban pedig döntően -3 és +2 fok körüli minimumértékekkel számolhatunk.

Lehűlés, leghamarabb 25-én érkezhet, de ennek a mértéke most még igen bizonytalan, azt viszont kijelenthetjük, hogy minden bizonnyal idén sem számíthatunk fehér karácsonyra

– mondta Bakota Zsolt, a Borsod Meteo időjárás előrejelző csoport alapítója, aki több éve foglalkozik időjárás előrejelzéssel.

Az idokep.hu meteorológiai portál szerint sem várható havazás, sőt még eső sem a karácsonyi ünnepek alatt. Mindhárom nap erősen felhős időt jósolnak csapadék nélkül.