Rálépett egy Lego-kockára, 50 milliós kártérítést kapott

Olyanról már hallottunk, hogy valaki azért kér kártérítést, mert ártatlanként büntették meg, és olyanról is, hogy valaki egy súlyos munkahelyi baleset után kapott kézhez komolyabb összeget. Az azonban nem nevezhető mindennaposnak, hogy valaki egyetlen, négyes Lego-kocka miatt menjen bíróságra – és nyerjen is! Pedig épp ez történt Ausztráliában a minap, ahol egy eléggé furcsa ügy lezárásaként ítéltek meg egy óvodai dolgozónak Ipswich városában 197 ezer ausztrál dollár, azaz közel 50 millió forint kártérítést.

Legóra lépett, perelt (Képünk illusztráció) Fotó: Wachiwit / Shutterstock

Történt ugyanis, hogy Chomba Annie Kabwe Nkamba még 2017 augusztusában, hajnali hat órakor elkezdett kipakolni az udvarra az intézmény raktárából. Valaki azonban a földön hagyott egyetlen aprócska építőkockát, amire ő rálépett és kificamította a bokáját. Elmondása szerint a sérülése után nem jött teljesen rendbe a lába, így a mindennapi életére, a munkavégzésére is kihatással volt a baleset. A nő elmondta a bíróságon: korábban már jelezte, hogy a raktárban kiégett a villanykörte és ki kellene cserélni. Aznap reggel meg is kérdezte, hogy ez megtörtént-e, és azt a választ kapta, hogy elvileg igen. Ehhez képest fény továbbra sem volt, így nem is láthatta az előző nap valaki által nem megfelelően elpakolt játékot. Rálépett, és megtörtént a baj.

Az ügy bizarr mivoltát jól példázza, hogy az intézmény ügyvédei azt nem is vitatták, hogy sötét volt a raktárban, pláne hajnalban, viszont azt igyekeztek bizonyítani az eljárás során, hogy a "bűnös" Lego-kockát nem egy másik alkalmazott hagyta ott, hanem maga Nkamba lökte le valamelyik polcról, miközben pakolódott, és ezt követően lépett bele. A bíróság azonban végül a nőnek adott igazat, így a körzet óvodáit és napközijeit felügyelő és összefogó szervezetnek rótt ki fizetési kötelességet – számolt be a különös ügyről a Daily Mail Australia.