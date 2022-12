Csúnyán beégette magát az ufóvadász, kiderült, mit látott valójában

Scott C. Waring ufóvadász évek óta gyűjtögeti a bizonyítékokat a földönkívüli élet létezésére. Fedezett már fel hosszúpéniszű kis zöld emberkét NASA-felvételeken, látott már hátizsákos idegent a Marson, és az ő, "harmadik típusú találkozásokat" rögzítő honlapján tették közre azokat a titokzatos hangfelvételeket is, amik állítólag a földönkívüliek egyik víz alatti bázisáról származnak. Szóval Scott C. Waring otthonosan mozog az idegen-témában. Sokak szerint talán túl otthonosan is, ezért lát megmagyarázhatatlan, "minden bizonnyal intelligens idegen létformára" utaló jeleket ott is, ahol teljesen hétköznapi események zajlanak le.

Azt hitte, repülő csészealjakat lát. Tévedett, méghozzá nagyot Fotó: Pixabay

Belefutott egy hatalmas pofonba az ufóvadász

Nos, a közelmúltban Scott C. Waring egy olyan felvételt tett közzé, melyen leírása szerint fénylő, narancssárga ufók repültek, méghozzá formációban, szárnyak nélkül, teljesen némán. Azzal is megvádolta Waring az idegeneket, hogy alighanem ők okozhatták a környéken a közelmúltban észlelt négy tornádót is. A texasi Cameron városa felett fotózott jelenségről azonban egy kommentelőnek hála hamar kiderült: az alakzatot meg nem törő repülő szerkezetek nem földönkívüli eredetűek. Sőt, még csak nem is valami titkos katonai kísérlet részesei.

Egy helyi lakos fedte fel a titkot: egy idősek otthonában lámpásokat reptettek, aminek ő maga is szemtanúja volt – írja a Daily Star.

Hát igen: narancsos fényű, hang és szárnyak nélkül, formációban repülő valamik. Eddig stimmelt is a dolog...