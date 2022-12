Kiderült, ezt ígérte a dollárbaloldal az amerikai pénzekért

Mint ismert, a dollárbaloldal több mint hárommilliárd forint támogatást kapott az Action for Democracy nevű szervezettől, amely nem sokkal az áprilisi országgyűlési választások előtt jött létre egyetlen céllal, hogy befolyásolja a magyar választás eredményét. Az Egyesült Államok és a Nyugat nem titkolt célja, hogy megbuktassák az Orbán-kormányt, és egy olyan kormány vezesse Magyarországot, amely követi Brüsszel és Washington utasításait.

Mostanra már mindenki számára világossá vált, hogy az elhibázott szankciók nem működnek, mivel azok csupán Oroszországot teszik gazdagabbá, miközben Európa elszegényedik. Súlyos gondot okoz az energiaválság, a szankciós infláció, Oroszország viszont eközben új kereskedelmi partnereket talált, rekordbevételeket könyvel el.

BRÜSSZEL AHELYETT, HOGY FELÜLVIZSGÁLNÁ A SZANKCIÓS POLITIKÁT, FOLYAMATOSAN ÚJABBAK BEVEZETÉSÉN DOLGOZIK, A DOLLÁRBALOLDAL PEDIG MINDEN ŐRÜLT ÖTLETET TÁMOGAT ÉS MEG IS SZAVAZ.

Az Alapjogokért Központ elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a dollárbaloldal egyértelműen azért kapja a pénzt a nemzetközi szövetségeseiktől, hogy ráerőltessék Magyarországra a szankciók politikáját. Gulyás Gergely szintén azt firtatta, hogy vajon a dollárbaloldaltól mit kértek a támogatásért cserébe.

A baloldal igyekszik elterelni a figyelmet a tiltott, jogellenes külföldi pártfinanszírozásáról. Sose gondoltuk volna, hogy Magyarországon a baloldal dollárbaloldal lesz - vajon mit ígért a támogatásért cserébe a baloldal? Példátlan politikai botrány az ügy, egyértelműen jogellenes cselekedet volt, hiszen pártpolitikai kampányra külföldről pénzt elfogadni a rendszerváltás óta soha nem lehetett Magyarországon. A jogellenes magatartásnak pedig kell, hogy legyenek következményei - mondta a kancelláriaminiszter egy október eleji Kormányinfó során.

A dollárbaloldal különösen erősen lépett fel az orosz földgáz- és kőolajszállítmányok leállítását szorgalmazó szankciók mellett, miközben pontosan tudták, hogy ezen szankciók elfogadása rendkívül súlyos következményekkel járna Magyarország számára, hiszen az ország nem rendelkezik tengerrel, ezért hátrányból indul az olyan országokkal szemben, mint Németország, Franciaország vagy éppen Lengyelország.

"Hát, ugye Oroszország egy energia-nagyhatalom. Abból van pénze háborúzni, úgy tűnik, hogy drágán adja el az energiát. Ha (ennek megakadályozásához) az kell, hogy szankciókkal sújtsák az energiahordozókat is, amiket Oroszország (szállít), akkor ezt is meg kell lépni. Ezt a forrást el kell tekerni, el kell zárni" - jelentette ki Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd politikusa annak ellenére, hogy ekkor már ismert volt a brüsszeli szankciók kudarca és a szankciók által okozott energiakrízis.

Jávor Benedek, a baloldal európai parlamenti képviselője is azért harcolt Brüsszelben, hogy Magyarországot minél nehezebb helyzetbe hozza, ezzel kiszolgálva a külföldi érdekeket. Jávor ugyanis még több szankciót követelt több nyilatkozatában is."Hozhatunk, és hoznunk is kell további szankciókat Oroszország ellen, az eddig nem érintett területekre, így az energiapiacokra is kiterjesztve a korlátozásokat. (...) a mostani szankciók elégtelenek, kiterjedtebb, átfogó gazdasági nyomás kell, amely az energiapiacokat is érinti - mondta a baloldali politikus.

Jávor pontosan tudatába volt és van annak, hogy Magyarország számára mekkora károkat okoznának az energetikai szankciók, ráadásul ezt gyakorlatilag ő maga is elismerte amikor kijelentette, hogy

EZ FÁJNI FOG EURÓPÁNAK, KÜLÖNÖSEN AZOKNAK AZ ORSZÁGOKNAK, AMELYEK SZOROS FÜGGÉSBEN VANNAK OROSZORSZÁGGAL VAGY JELENTŐS ÜZLETI ÉRDEKEIK VANNAK. A KÖLTSÉGEK MAGASAK. MEGFIZETJÜK A TANULÓPÉNZT AZÉRT, MERT NEM TANULTUNK A TÖRTÉNELEMBŐL.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke még túl is licitálta baloldali elvtársait, amikor nem csak az olaj és a gáz ellen akart újabb szankciókat kivetni, hanem a nukleáris energiára is. Kijelentette, hogy ideje a paksi szerződést is felmondani, a Roszatomot pedig kitiltani az EU egész területéről.

A Jobbik továbbra is próbálja magát nem baloldali pártnak álcázni, azonban az ilyen nyilatkozatokból pontosan kiderül, hogy Gyurcsány Ferenc irányítja őket, pontosan abból a kottából játszanak, amelyet a dollárbaloldalnak kiosztottak.

Karácsony Gergely pedig kijelentette, hogy örül annak, hogy létrejött a szankciós csomag, és Magyarország végül is nem tudta ezt megakadályozni.

Gyurcsány pártjának, a DK-nak az ifjúsági tagozata, Donáth Anna és Cseh Katalin EP-képviselők vezetésével minden platformon próbálja rossz helyzetbe sodorni az országot, miközben azt hazudják, hogy a szankciók működnek, pedig egyáltalán nem.

Donáth úgy fogalmazott, hogy a háborúra adott uniós reakció, a kivetett szankciók minden mértékadó elemzés szerint működnek, és összeroppanthatják az orosz gazdaságot, Ennek azonban éppen az ellenkezője igaz. Oroszország egyre nagyobb összegeket keres az energiahordozók felszökő ára miatt, Európában pedig egyes nyugati országokban már választania kell az embereknek aközött, hogy egyenek, vagy fűtsék a lakásukat.

