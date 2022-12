Kedden elsősorban fátyolfelhők lehetnek az égen, de helyenként vastagabb felhők is takarhatják a napot, párás idő várható, emellett a keleti tájakon pár órás napsütés is lehet. A Dunántúlon akár tartósan ködös tájak is lehetnek, hószállingózással.

Fotó: Időkép

Reggel -5, délután +4 fok körüli értékeket mérhetünk.