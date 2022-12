Bekeményít az időjárás: durva, ami jön!

Pénteken országszerte kettősfronti hatás érvényesül térségünkben, a fejfájás pedig a frontérzékenyeken kívül másoknál is gyakori panasz lehet. Ez a mostani duplafront nem csak a betegeket, hanem az egészséges szervezeteket is megviseli. A több napig tartó hatások nagyon széles skálán mozgó tüneteket okozhatnak szinte bárkinél. A hideg- és a melegfrontra érzékenyekre is nehéz nap vár, az összetett humánmeteorológiai helyzet azonban azok körében is megterhelő, akik nem kifejezetten frontérzékenyek – írja a Meteo Klinika.

A kettős fronthatás megkínozza a fejfájósokat is Fotó: Pixabay



Fejfájás és szívritmuszavar

Ne lepődjön meg senki, ha ingerlékenyebb, nyugtalanabb lesz az elkövetkező napokban, ez is az időjárás és a frontok rovására írható. Mindenképpen ajánlott a bőséges folyadékfogyasztás: akár egy finom meleg leves, vagy forró tea formájában. A szívbetegek, ha tehetik, maradjanak otthon és óvakodjanak a megerőltető tevékenységektől. Ezek a tünetek jelentkezhetnek még:

vérnyomás-ingadozás, rossz közérzet, rosszullétek, alvásproblémák, fáradtság, pánikszerű érzetek, ingadozó munkateljesítmény, táplálkozási zavarok.

És ami még ehhez hozzátartozik: a szürke, napsütés nélküli fényszegény időjárás nem csak a fizikai, mind a szellemi teljesítőképességre rossza hatással van. És akkor nem beszéltünk a nedves, csúszós utakról, mindenki óvatosan vezessen! A fronthatás az autóvezetőket türelmetlenné, figyelmetlenné teheti.



Havazni fog

Szombaton: az Alpokalján estétől már havas eső, hó is lehet

Vasárnap: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható csapadék, az esőt nyugat felől egyre nagyobb területen havas eső, havazás, majd hózápor váltja fel

Hétfőn: eleinte északkeleten még lehet havazás, hózápor, majd átmenetileg mindenhol csökken a felhőzet, kisüt a nap

Kedden: délelőtt sok napsütésre, fagyos, tiszta időre van kilátás, majd délutántól délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és az északnyugati tájakon kisebb havazás, hószállingózás is kialakul. Több helyen igazi téli nap lehet egész napos faggyal.