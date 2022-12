Horváth Gréta az idei karácsonyról: „Egész gyerekkoromban ez volt a vágyam”

Horváth Gréta és férje Meggyes Dávid év elején jelentették be, hogy házasságuk zátonyra futott. Gréta az idei évben óriási változáson ment keresztül, rengeteget fogyott. A stressz mellett az is hozzájárult ehhez, hogy egy endokrinológus inzulinrezisztenciát állapított meg nála, ami miatt életmódot kellett váltania. A csinos édesanyára azóta szerelem is rátalált, és egy régóta várt plasztikai műtéten is átesett, így nem csoda, hogy újult erővel vág neki az ünnepeknek.

A karácsonyt nálam tartjuk meg. Én vagyok a házigazda, és a szakácsnő is! Nagyon élvezem ezt a szerepet. Megtiszteltetés ez! Még családon belül is! Ez számomra az igazi karácsonyi varázslat. Alig várom, hogy neki álljak az ételeknek. Nagyon készülök! Egész gyerekkoromban ez volt a vágyam, ami most van. Tényleg felnőttem... Mondjuk korábban is így volt, de ez az idei sok szempontból más mint a többi

- írta Gréta.