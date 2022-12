Havazás: Elképesztő fotók, így öltözött fehérbe az ország

Bár idehaza még zárva tartanak a sípályák, egyre több helyen borul fehérbe a táj: éjjel Pécstől Szegeden át Debrecenig mindenhol esett a hó. Napközben a keleti, északkeleti tájakon várható havazás, sőt hózápor, amiből komolyabb hóréteg is kialakulhat, Borsodban az 5-10 centimétert is elérheti a friss hó vastagsága. Az időjósok szerint hétfőtől már minden éjjel fagyni fog, a hét közepétől pedig a nappalok is 0 fok alatt maradhatnak.

Kiváló az időjárás a síeléshez Fotó: Időkép

A tizenkettedik hónap tizenkettedik napján mindenesetre mínusz 2 fokra ébredtünk, és a legmagasabb nappali hőmérséklet sem haladja meg a plusz 2 fokot. A hideget a nyugat-északnyugatról hevesen fújó szél miatt még hidegebbnek fogjuk érezni. És amit még a szél produkálhat: a Bakonyban hófúvást okozhat és hótorlaszokat emelhet, emiatt az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő éjfélig első fokú riasztást adott ki erre a területre.

A Bakonyban már hullámokat vet a hó Fotó: Időkép

A ViharVonal Viharvadász Csapat az Ózd melletti Szentsimonról osztott meg varázslatos képeket. Ide kattintva 360 fokos gömbpanorámában nézheted meg a kifehéredett tájat Gádorosnál. Alább pedig videón láthatod, hogy néz ki a Bükk az első havazás után. Magyarország legmagasabb hegycsúcsán, a Kékestetőn már 20-23 centiméter a hóvastagság.

Sokan fel is kerekedtek, hogy saját szemmel győződjenek meg erről a természeti tüneményről, aminek viszont az lett a következménye, hogy több autós a hó fogságába került.

Nem csak sor volt, de 1 kilométeren belül 5 kicsúszott autó is. Gondolom nyárigumisok

– számolt be saját tapasztalatairól Wolf Csaba.

A sofőröknek különösen figyelniük kell, hogy meg ne álljon az autó a hóban Fotó: Időkép

Ami pedig az időjárás egészségügyi hatásait illeti, a fagyos idő és a megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – figyelmeztet a Köpönyeg orvosmeteorológusa.