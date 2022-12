Halálba zuhant egy tinédzser az erkélyről

Mélybe zuhant egy 15. emeleti lakás erkélyéről egy tinédzser, miután eltűnt egy buliból. A tragédia az angliai Southall városában történt. A 18 éves Sheik Muhammad Yasher Aumeer az egyik barátjával töltötte a napot még április 27-én, két lakást is megnéztek, ahova a fiú be akart költözni. A második ingatlan el is nyerte a tetszését.

A 18 éves fiú egy erkélyről zuhant a mélybe (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Ezután négy másik ismerősükkel találkoztak és az egyikük lakásán iszogatni kezdtek, valamint pszichoaktív szereket is fogyasztottak. A tinédzserek elmondása szerint Sheik boldognak tűnt, és semmi aggodalomra okot adó dolgot nem láttak rajta.

Az este folyamán azonban eltűnt. Barátai azt hitték, csak hazament. És bár a házban lakók utólag elmondták, 22 óra 30 perc körül csattanást hallottak és kinéztek az ablakon, olyan sötét volt, hogy semmit nem láttak.

Csak másnap reggel, az egyik lakó találta meg Sheik holttestét.

Az ügyet sokáig vizsgálták, és a halottkém most azt mondta, a fiú nem öngyilkos lett, véletlenül zuhant a mélybe.

(via)