Gyilkosságra figyelmeztet az időutazó, de vajon ki lehet a célpont?

Az utóbbi időben egyre többen állítják magukról a neten – manapság javarészt a TikTokon –, hogy a jövőből jöttek közént, és ennélfogva pontosan tudják, mi vár ránk az elkövetkező hetekben-hónapokban-években. Sőt. olyan is akad, aki azt is felfedte: csupán hatan mondanak igazat, a többiek "kamu időutazók", akik nem is a jövőből jöttek. Olyan is akadt, aki úton-útfélen hangoztatja: be is jött a jóslata. Igaz, nem volt épp nehéz dolga, ugyanis olyan dolgot "látott előre", aminek a bekövetkezését azért sokan várták.

Azt állítja: ő időutazó, és egy hírességet hamarosan meggyilkolnak Fotó: Pixabay, AFP

A neten csupán Timevoyaging néven futó illető azt állítja friss posztjában: van egy ismert közszereplő, aki ellen hamarosan merényletet követnek el. Azt is felfedte: a bérgyilkos kevesebb mint két hónapon belül fog lecsapni.

Azt noha nem mondta ki, kiről lehet szó, de körbeírta: az illető mostanában botrányba keveredett, ami miatt több ember is ártani akar neki, rapper, üzletember, mindenki ismeri. És férfi. De ki lehet ő?

A kommentelők szinte egy emberként Kanye Westre vagy Andrew Tate-re tippeltek. Előbbit aligha kell bemutatni, botrányt botrányra halmoz, utóbbi pedig sportolóból lett influenszer, akit számos közösségi oldalról tiltottak már ki szélsőséges nézetei miatt. Elon Musk idén novemberben engedte őt vissza – más kitiltottakkal, többek közt a volt elnök Donald Trumppal együtt – a tulajdonába került Twitterre.