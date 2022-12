Fontos változást jelentett be a honvédelmi minisztérium

Fontos változásra kerül sor 2023 első napján. Január 1-jével ugyanis átalakul a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának működése: a központ részeként működő Honvédkórház ellátási feladatainak döntő részét új egészségügyi szolgáltatóként az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház veszi át – közölte a Honvédelmi Minisztérium szombaton az MTI-vel.

Fotó: Unsplash

Azt írták, az újonnan létrejövő szervezet tevékenységét a belügyminiszter, mint a kormány egészségügyért felelős tagja irányítja majd.

A HM tájékoztatása szerint a civil egészségügyi ellátáshoz kötődő személyi állomány és a kapcsolódó infrastruktúra is átkerül az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórházhoz, így a gyógyító tevékenység folyamatossága is garantált.

Közölték: az új intézmény jövő év január 1-től átveszi a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ korábbi területi ellátási kötelezettségét, illetve továbbra is ellátja a honvédelmi rendszerhez kötődő igényjogosultakat.

A tájékoztatás szerint az átalakítások után a Magyar Honvédség szervezeteként fennmarad a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja.

Annak érdekében, hogy a védelemegészségügy jelenleg is meglévő magas szakmai színvonalának további fejlesztése is biztosított legyen, a honvédelmi miniszter 2022. decemberében döntött az egészségügyi munkakörű katonák és honvédelmi alkalmazottak által betöltött beosztások és munkakörök meghatározásáról, amelyek szükségesek a Magyar Honvédség egészségügyi feladatai zavartalan ellátásához

– jegyezték meg.

Mint írták, a Magyar Honvédség a jövőben is támogatja a civil egészségügyi ellátást, így az egészségügyi munkakörű katonák a továbbiakban is segítik az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház feladatainak ellátását.

Az átalakítás egyszerre szolgálja a civil egészségügy megerősítését és a honvédelmi haderőfejlesztési program keretében a védelemegészségügy reagálóképességének fokozását, továbbá a hazánk által, a NATO irányába a katonaegészségügy terén tett vállalások teljesítését, az úgynevezett ROLE képességek kialakítását, továbbfejlesztését nagyban szolgálja – közölte a honvédelmi tárca.