Ennyibe kerül idén a pezsgő és a virsli

A szilveszter közeledtével mint mindig most is óriási a kereslet a sertéshús, pezsgők és a virslik iránt. Bár a választékra nem lehet panasz, az árakra már annál inkább. Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak ugyanis, aki finomságokkal teli gazdag újévi lakomát szeretne, mivel mint minden más élelmiszer, úgy a szilveszter fő kellékei is jelentősen megdrágultak.

A virsli kilója átlagosan 3040 forint volt novemberben a KSH szerint, ugyanakkor a minőségibb termékek ára még ennél is drágább lehet.

Ez annak tükrében igencsak jelentős drágulás, ha figyelembe vesszük, hogy a virsli átlagára 2014 és 2019 között szinte alig drágult, 1640 forintról csak 1770 forintra emelkedett.

Fontos hangsúlyozni, hogy árak tekintetében óriási a szórás. Találni virslit 300 forinttól akár 1600 forintért is, attól függően, hogy, milyen terméket, és hány darabos kiszerelést választunk.

Kiszerelésként is óriási a szórás. Fotó: Metropol

Az újév egyik elengedhetetlen kelléke kétségkívül a pezsgő, és ez még akkor is igaz, ha az orosz-ukrán háború átmenetileg komoly problémát okozott a gyártásban.

A hiány mögött jelenleg az áll, hogy a nagy pezsgőgyártók év végén bonyolítják a legnagyobb forgalmaikat. A pezsgő átlagos ára az élelmiszer-infláció mértékéhez képest kevésbé emelkedett. Az általunk megvizsgált üzletláncok zömében a legolcsóbb pezsgő mindenhol ezer forint körül mozgott. A kölyökpezsgő ára ezzel szemben még olcsóbb, mindössze ötszáz forint.

A pezsgő drágult a legkevésbé

A szilveszter másik slágertermékeként számon tartott lencse termesztése hazánkban háttérbe szorult ugyan az utóbbi évtizedekben, ennek ellenére még mindig népszerű a magyarok körében. A lencse nem drágul idén lényegesen, még bőven a megfizethető kategóriába esik. Az egyik német áruházláncban átlagosan 349-1099 forint között találunk, míg egy francia kereskedelmi láncban 415-1799 forint között kapható.

A magyarok másik kedvence, a sárgaborsó szintén nem lett lényegesen drágább: 350-550 forint között van az áruházláncokban.

Fotó: Csapó Balázs / Mediaworks

Aki követi a hagyományokat az biztos, hogy idén is sertésből fogja elkészíteni az ünnepi menüt, ugyanakkor nem árt szemfülesnek lenni, mivel egy kis odafigyeléssel több száz forintot tudunk spórolni. Az egyik német áruházláncban 899-2299 forint között alakul a csomag ára, míg az ismert brit kereskedelmi láncnál ugyanez 1155-2819 Ft/csomag között mozog. A sertéstarja, és oldalas ára ugyanakkor 2800-2900 forint körül mozog, míg egy fél kiló comb ezer forint.