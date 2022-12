Az autósok azt sem tudták, mi történik: Elszabadult lovak rohangáltak Dunakeszinél

Alig hittek a szemüknek a Dunakeszi környékén autózók, amikor a szürke, reggeli átlagos kocsiforgalomban egyszer csak két ló is felbukkant. Az állatok vélhetően egy helyi tanyáról szöktek is, és hamar elvegyültek az autósok között, akik csodálkozva próbáltak utat engedni az állatoknak.

Mindenkit ledöbbenett az elszabadult lovak látványa Fotó: Lovász Sándor Áron / Dunakeszin élünk / Facebook

A szemtanúk állítása szerint a két ló még a benzinkút környékére is ellátogatott, azonban a dunakeszi kúttól visszafordultak. Mint az arra autózó, csodálkozó sofőrök elmondták, még a sávot is eltalálták a paripák.

– Először azt hittem, hogy rosszul látok. Ott battyogtak ketten, amikor én láttam, akkor nem is nyargaltak, inkább zavartnak látszottak – mesélte a Borsnak egy autós. Hozzátette, aggódott a lovakért és az autósokért is.

– Nagyon balesetveszélyes volt a helyzet, azt meg kell hagyni. Nem csak az autósokra, hanem a lovakra nézve is, ugyanis ők is okozhattak volna sérülést, ahogyan meg is sérülhettek volna. Tudom, hogy aki lovat tart, ott történhetnek hibák, de remélem, a tulajuk ezután vigyáz rájuk – szögezte le.

Nem mindennapos látvány Fotó: Lovász Sándor Áron / Dunakeszin élünk /Facebook

Hozzátette: tudomása szerint több helyen is tartanak lovat a környéken, sőt többen azt beszélték, hogy az állatok nem először szabadultak ki.

Hallottuk, hogy pár napja már kiszabadultak. Akkor nem rohantak fel az útra, legalábbis senki nem találkozott velük. Azt sem tudjuk, hogy ugyan ezek a lovak voltak-e

– tette hozzá.

Az ügyben megkerestük a rendőrséget is.

– December 20-án reggel érkezett bejelentés, miszerint a 2-es főúton két ló van szabadon. A járőrök a helyszínre indultak, kiérkezésükig a két állatot befogták. A Dunakeszi Rendőrkapitányság a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt szabálysértési eljárást indított, a körülményeket vizsgálják – mondta a Borsnsk Szabóné Berki Bianka, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.