Bünteti a baloldal a magyar gazdákat – Nyilatkozott az Agrárkamara elnöke

Márki-Zay Péter régi álmát valósította meg, amikor szűkebb pátriájában, Hódmezővásárhelyen elfogadtatta a földadót. Az alföldi város közgyűlésén már két éve is napirenden szerepelt ez a téma, azóta viszont a dollárbaloldal volt miniszterelnök-jelöltjének megnőtt az étvágya: 2020-ban még csak 6 ezer forintot akart kivetni, most már 10 ezret vert keresztül, és tartani lehet attól, hogy példáját más baloldali vezetésű önkormányzatok is követni fogják – írja a Ripost.

A földadóról indított petíció bejelentésén Szél István és Jakab István (Magosz), Győrffy Balázs (NAK) és Nyitrai Zsolt (miniszterelnöki főtanácsadó) Fotó: Wolf Géza

Ennek akartak gátat vetni az agrárszervezetek, amikor közös petíciót indítottak a földadó eltörléséért. Annak értelmében ugyanis minden 4 hektárnál nagyobb földterülettel rendelkező szántó-, kert-, gyümölcsös- és szőlőtulajdonosnak csaknem 10 ezer forintot kell hektáronként fizetnie, miközben az országot történelmi aszály sújtja – mutatott rá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke.

Politikai elköteleződésük miatt bünteti a baloldal a magyar gazdákat, az ő bevételükből kívánnak kikanyarítani maguknak egy szeletet. Ez a kommunisták 50-es évekbeli kuláküldözését idézi, ráadásul ez a bevétel nem is létezik, hiszen csak Csongrád-Csanád megyében 100 ezer hektárt sújtott idén aszálykár, a gazdák sok helyen a túlélésért küzdenek

– mondta el a Ripostnak Győrffy Balázs, aki szerint az ilyen vagyoni típusú adók egyértelműen áremelkedéseket generálnak.

Ha a gazdák költségei nőnek, azt megpróbálják az értékesítés során érvényesíteni, így az adó beépül az élelmiszerárakba is, vagyis végső soron mindannyian megszenvedjük

– hangsúlyozta a szakpolitikus.

Hogy ez mégse következzen be, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) aláírásgyűjtésbe kezdett az Agrarpeticio.hu oldalon. Ehhez várják mindazok csatlakozását, akik nem szeretnék, hogy a magyar gazdák ellehetetlenüljenek, és ezen a területen is az Európai Unióból származó importra szoruljon az ország. Soha többé földadót!