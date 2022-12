Benzinnel akarta felgyújtani a gyógyszergyárat Dániel

12 hét börtönt és közel 700 fontos büntetést kapott egy magyar informatikus Angliában, méghozzá nem is akármiért: M. Dániel ugyanis először megpróbált felgyújtani egy gyógyszergyárat, majd rendőröket köpködött.

Ezt a gyógyszergyárat próbálta meg felgyújtani a magyar informatikus Fotó: Google Street View

Nyakkendőben és öltönyben ment gyújtogatni

A 31 éves férfit először májusban állították bíróság elé, miután fogta magát, és elegáns irodai öltözékbe bújva egy molotov-koktélhoz hasonló robbanóanyagot dobott egy gyógyszergyár ajtajához az Oxfordshire-ben található Milton Parkban. Tettében csak a döbbent biztonsági őr zavarta meg, aki kihívta a zsarukat, a rendőrök pedig elvezették a nyakkendőbe és ingbe öltözött ámokfutót, akinek így gyújtogatás kísérlete és károkozás miatt kellett felelnie a helyi bíróság előtt.

A férfi azonban tagadta a vádakat, és a bíróság sem talált elég bizonyítékot a férfi ellen, így szabadon távozhatott, viszont kimondták: soha többé nem közelítheti meg a gyógyszergyárat, sem pedig az egyik ott dolgozó nőt.

Másodjára egy rendőrt támadott meg

Azonban nem kellett sokáig várni az elborult informatikus újabb húzásáig. Alig egy hónappal később ugyanis ismét akcióba lépett: akkor egy didcoti rendőrnek támadt neki, miután a zsaru és egy kisgyerekes anyuka egy áruház parkolójában kiszúrta, hogy a férfi valósággal őrjöng. Dániel magán kívül tombolt és ordibált, lengette a karját, miközben azt óbégatta:

B*meg Anglia!

A kisgyerekével arra ballagó hölgy nagyon megrémült a látványtól:

– Nagyon megijedtem, mert azt hittem, hogy terrorista – mesélte a hölgy, aki miután biztonságba helyezte a lányát, azonnal tárcsázta a rendőrséget. Idő közben a férfi egyre jobban beindult, olyannyira, hogy egy szolgálaton kívüli rendőr is odarohant az éktelen ricsajra:

A kib*szott Anglia, b*meg te, temessék el Borist! Küldjetek Ukrajnába

– kiáltozta magán kívül a parkolóban mindenkinek, utalva ezzel az Egyesült Királyság akkori miniszterelnökére, Boris Johnsonra, majd hozzátette, hogy reméli, hogy Putyin lebombázza az egész országot. A szidalmazást még akkor is folytatta, amikor a kiérkező rendőrök már a rendőrségi furgon hátuljába gyömöszölték, mi több, köpködni is kezdett a zsarukra, amit egyikük testkamerája fel is vett.

A csularémet nem tudták lenyugtatni, így csak úgy tudták megfékezni, hogy gyorsan csuklyát húztak a fejére, hogy legalább a további köpködést elkerüljék.

Megbüntették, de az országot nem kellett elhagynia

Ezek után természetesen ismételten bíróság elé állították, ahol a korábbi esettel összevonva végül a rendőrök elleni erőszak, a furgon megrongálása és kétrendbeli garázdaság miatt is felelhetett, aminek a végén kiszabták rá a 12 hetes börtönt és a 700 fontos, azaz közel 350 ezer forintos pénzbírságot. A férfi egyébként számtalan videótartalmat gyártott már korábban is internetre, melyekben nagy részt Angliát szidalmazza, vagy éppen a miniszterelnököt, illetve aktuálisan regnáló politikusokat. Munkaügyi oldala szerint viszont jelenleg is nagyobb cég informatikusaként dolgozik.