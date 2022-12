Újabb műtétet hajtottak végre a szétválasztott sziámi ikrek egyikén

Jelenleg az „Operation Freedom” névre keresztelt szétválasztó műtétsorozat negyedik szakasza zajlik az immár hatéves kislányok rehabilitációjával és rekonstrukciós műtéteivel. Rabeya intellektuálisan életkorának megfelelő fejlettségi szinten van, így korosztálya mindennapjait éli, iskolás lett, ám részfunkciókban, valamint mozgásában az ő fejlesztése is fontos, míg Rukayának súlyosan sérült állapota miatt minden tekintetben fejlesztésre van szüksége, amit szintén az alapítvány szervez 2019 óta Bangladesben.

Az ikerkislányok és szüleik Dr. Salek bangladesi idegsebésszel, a katonai kórház parancsnokával és Pataki doktorral Fotó: Cselekvés Alapítvány

Most a Cselekvés Alapítvány orvosai helyreállító műtétet végeztek Rukayán dr. Pataki Gergely plasztikai sebész vezetésével, a bangladesi orvosok és a hazai orvosok telemedicinális-együttműködésével. A kislány kielégítő posztoperatív felépülését és mindkét gyermek kivizsgálását követően az ikrek karácsonykor épségben hazatértek falujukba a kórházból, Rukaya csak varratszedésre megy vissza januárban. Szüleik rendkívül hálásak, hogy az alapítvány továbbra is szívén viseli a gyermekeik sorsát és hogy minden szakmai támogatást megad. A magyar-bangladesi együttműködéssel szétválasztott ikerkislányokat a kórházban meglátogatta a bangladesi külügyminiszter, Abdul Momen is, aki elismeréssel nyilatkozott a kooperációról.

A 20 esztendős Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 12 éve szervez rendszeres plasztikai és helyreállító sebészeti missziókat Bangladesbe. A missziók során eddig több mint 700 beteget sikerült megoperálni, elsősorban fejlődési rendellenességgel született vagy égési sérült gyermekeket és felnőtteket, akik más módon nem kaphattak volna esélyt egy jobb életminőségre. A legutóbbi, májusi misszió során a magyar orvosok mintegy 100 műtétet végeztek.