A jövő tehetségei léptek színpadra

Országos vetélkedőt hirdetett a Budapesti Operettszínház az általános- és középiskolák számára. A kiírás szerint a csapatoknak a híres spanyol regény, illetve az abból készült musical története mentén kellett egy saját, maximum 25 perces minidarabot színpadra állítaniuk. A csoportok mellé a teátrum olyan, már sikeres művészeket állított mentornak, mint többek között Homonnay Zsolt és Polyák Lilla. A versenysorozat vasárnap megtartott döntője alkalmából a színház főigazgatója, Kiss-B. Atilla a Borsnak elmondta: a színház fontos feladata, hogy mindenkit tanítson és egyben szórakoztasson.

– A színháznak oly módon kell tanítania, hogy az emberek ne érezzék magukat kioktatva, hanem inkább útravalót kapjanak. Ez a felnőttekre és a gyerekekre is igaz. A fiatalok azért is különösen fontosak a számomra, mert nem mindegy, hogy 5-10 év múlva hányan, illetve milyen igénnyel ülnek majd a nézőtéren. Ezért is fontos a mostani akciónk, melynek keretében a Don Quijote történetének mentén szólítottuk be a fiatalokat a rendszerbe, és kezdtünk el velük közösen gondolkodni – fogalmazott a direktor.

Lelkes gyerekcsapatok vették birtokba a színpadot Fotó: Bors

A bús képű lovag története a főigazgató szerint azért alkalmas a feladat betöltésére, mert tele van bölcsességgel, és azt is megmutatja, mennyire fontos az életben a hit.

– Elmondhatjuk, hogy az oktatók és a gyerekek is hitet tettek amellett, hogy érdemes egy kitűzött célért megdolgozni – mondta Kiss-B. Attila, aki bízik benne, hogy a vetélkedő némelyik résztvevőjét később profi színészként is viszontláthatjuk.

– A tehetség már tizenéves korban meglátható.

Gyerekszerepekre folyamatosan castingolunk, rendszeresen tartunk meghallgatásokat.

A versenyen természetesen gyerekeket is megkérdeztünk az álmaikról.

– Amikor megtudtuk, hogy meghirdették a vetélkedőt, az oskolatársakkal azonnal megbeszéltük, hogy jó lenne indulni. Régóta járok drámaszakkörre, de nem szeretnék színész lenni. A színházat viszont szeretem, főleg a musicaleket – nyilatkozta a Borsnak az egyik résztvevő, Papp Leila.