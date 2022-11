Te tudtad? A kutyák is lehetnek véradók

Mindössze tíz százalék volt az életben maradásra az esélye Mogyinak, a csöppnyi tacskónak, amikor állatorvoshoz került. Vörösvérsejt szinte nem is volt a szervezetében, a veséje pedig szinte teljesen leállt. A Tatai Civil Állatvédők védencének életét végül Anka, a szintén mentett pitbull mentette meg saját vérével, az eb rendszeres véradó.

Mint kiderült, a Bors munkatársának, Krisztának a mentett kutyusa is adta már vérét azért, hogy ezzel egy másik négylábúnak segíthessen.

Fotó: Bors Wilson egy kistestű kutyusnak adott vért, akinek összeomlott a keringése

Wilson egy nagy testű, életerős pointer és amstaff keverék

– mondta a büszke gazdi, aki elmesélte, hogy rendszeresen egészségügyi ellenőrzés alatt áll kedvence, ezért is juthatott eszébe a kutyatrénerüknek, hogy őket értesítse. - Hívtak, hogy egy kisebb testű kedvencnek összeomlott a keringése, ezért lenne szüksége vérre, és Wilson tökéletes donor lenne. Az én nagy kutyám fél a tűtől, így be kellett bódítani, de természetes volt, hogy segítünk. Sikerült is az életmentés.

Sokan nem is gondolnak bele, hogy a négylábú kedvenceink ugyanúgy megmentheti egy másik kutya életét véradással, akárcsak az emberek.

Anka, az amstaff, aki vérével megmentette Mogyit

Fontos: 1 éves kor és 20 kiló felett lehet véradó egy kutyus, 7 éves kor felett már nem etikus, mert olyankor már nehezebben termelődik újra a vér.

Bár a kutyáknak is van vércsoportja, de nem úgy, mint az embereknél

– mondta a Borsnak Dr. Pelle György, a Nyíregyházi Oktató Állatkórház vezetője, aki arról is beszélt, hogy ezért bármelyik eb adhat bármelyiknek vért, de nem szerencsés ugyanattól a példánytól ugyanannak többször adni, ott már lehet gond.

A kutyáknál jellemzően nem a balesetes esetekben van szükség vérátömlesztésre, hanem főleg patkányméreg felevése, daganatos betegségek, vagy kullancsfertőzés miatti babéziózis kezelésekor.

Vérbank csak nagyon kevés intézményben van, nem igazán lehet hosszútávon tárolni hűtőben sem - osztotta meg a Borssal az állatorvos.