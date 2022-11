Sokkoló tragédia: Fiát mentette a tűzből a házban halálra égett apa

Elhagyatottan, kiégve áll az a hajdani boldog családi ház a Nógrád megyei Patakon, ahol péntek hajnalban szörnyű tragédia történt: a ház kigyulladt, az ott élő M. család pedig már csak a fojtogató füstre eszmélt.

A ház belülről szinte teljesen kiégett - Fotó: Katasztrófavédelem

Az ott élő M. Zoltán és 16 éves fia, Márk, a lángok között lelte halálát, míg a családanya füstmérgezéssel került kórházba.

A helyiek hajnalban a hangos ordibálásra és kiáltozásra keltek, ekkor rohantak ki, és ők is igyekeztek poroltókkal oltani a lángokat, míg a szemben lakó szomszéd a tűzoltókat tárcsázta. Bár a tíz esetkocsi azonnal kiérkezett és egy órán belül eloltották a tüzet, Zoltán és Márk életét már nem tudták megmenteni.

Bár a tűzoltók alig negyven perc alatt megfékezték a lángokat, Márk és Zoltán életét már nem tudták megmenteni - Fotó: Katasztrófavédelem

A helyiek a történtek óta sokkos állapotban vannak, mint mondták, a szörnyű tűzvész nagyon gyorsan felemésztette a házat.

Mindenki egybehangzóan állította, hogy a szülők példás szeretettel nevelték Márkot, Zoltán pedig alig egy éve súlyos beteg volt:

- Nagyon szép család voltak, tisztességesen nevelték a fiukat, a mindenük volt Márk, nagyon szerették egymást és a gyermeküket - mesélte a Borsnak egy környékbeli. Úgy tudják, hogy Zoltán utolsó erejével is fiát próbálta menteni:

- Azt hallottuk, hogy a felnőttek ki tudtak futni a házból, de Márk már nem. Ezért Zoli gondolkodás nélkül fogta magát, és visszarohant a fiáért, így rekedtek mind a ketten a házban. Úgy tudjuk, hogy az egyik szobában találták meg mindkettőjük holttestét. Zoli egy hős volt, aki a fiáért élt és halt

- szögezték le szomorúan. Hozzátették, hogy a kívül ragadt édesanya magán kívül volt a ház előtt, ő maga is be akart rohanni a lángok közé. Információink szerint az asszony azóta is sokkos állapotban, kórházban van, ahol ezen kívül füstmérgezéssel is kezelik.

- Nem tudjuk, mi lesz vele, Márk és Zoli volt a mindene. Reméljük, lesz elég ereje ahhoz, hogy túlélje ezt a borzalmas időszakot. Nagyon szeretnénk neki segíteni valahogy - mondták megtörten az ismerősök.

A tűzoltók elmondták, hogy a házból két gázpalackot is kihoztak, az oltás közben pedig megtalálták a család két cicájának a testét is. Azt azonban egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tüzet, azt majd a szakértői vizsgálat fogja kideríteni.