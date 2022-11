Nagykátai iskolatűz: adománygyűjtés indult a diákok és tanárok számára

Ahogy arról már beszámoltunk, tragikus eseménynek lehettek szemtanúi kedden délután a nagykátai lakosok, ugyanis kigyulladt a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola. A lángokat a nagykátai, a jászberényi, a monori, a ceglédi és a gödöllői hivatásos, valamint a tápiószecsői és sülysápi önkéntes tűzoltók oltották. Szerencsére senki sem szenvedett sérülést.

A tüzet közel hetven hivatásos és önkéntes tűzoltó oltotta Fotó: Kókai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Nagykáta önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb újjáépüljön a kedden leégett Váci Mihály Katolikus Általános Iskola – számolt be a város polgármestere a közösségi médiában.

– Önkormányzatunk a KÁTA Alapítvánnyal közösen gyűjtést szervez az iskola újjáépítésének támogatására és a gyerekek bent maradt értékeinek pótlására. A részletekkel és a gyűjtés számlaszámával hamarosan jelentkezünk – írta Dorner Gábor a bejegyzés végén.

A Borsnak Kis László, a KÁTA alapítvány egyik tagja mesélte el az adománygyűjtés részleteit.

– Nagykáta gyakran felkér minket városi rendezvények és projektek megszervezésének segítésében. Pont arra jártam, amikor a sajnálatos eset megtörtént, láttam, ahogy a tűzoltók megérkeznek a helyszínre. Megpróbáltunk segíteni, több-kevesebb sikerrel. Ezután már nyilvánvalóvá vált, hogy valahogy segíteni szeretnénk az iskolának – idézi fel a szörnyű eseményeket László.

Nagyon sokan kezdeményeztek gyűjtést, és pontosan emiatt döntöttek úgy az önkormányzattal, hogy jobb megoldás, hogy ha egy helyre érkezik minden felajánlási összeg.

– Mi magunk is felajánlottunk az iskolának 150.000 forintnyi vásárlási utalványt. Nagyon sok diáknak bent égett a kabátja, cipője, táskája. Arról nem is beszélve, hogy sok tanár a fél életét ebben az iskolában töltötte, és bent égtek az eszközeik is. Nyilván ezzel nem tudjuk helyrehozni azt, ami történt, viszont megpróbálunk segíteni.