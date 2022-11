Megtörte a csendet Shane Tusup: „Igen, a hír igaz…”

Mint arról lapunk is beszámolt, a minap súlyos vádakkal kellett szembenéznie Shane Tusupnak. Egy felháborodott állampolgár egy fotókkal ellátott bejelentést tett az Országos Mentőszolgálatnál, miszerint az úszóedző a mentők egyenruháját viseli.

Mint kiderült, a panaszolt ruhadarab nem is az egyenruha része, hanem egy úgynevezett „futópóló”, amelyet az Országos Mentőszolgálat Sportegyesület aranyfokozatú támogatói kaphatnak meg.

Az üggyel kapcsolatban most a sztáredző is megszólalt, nem is akárhogyan.

Igen, a hír igaz… Nem akartam ezzel kérkedni, de ha már kiderült, bevallom: támogatom és segítem a fontos hivatásukat éjjel-nappal végző mentősöket! És igen, büszkén viselem a tőlük ajándékba kapott pólót!

– írja friss posztjában Tusup, majd hozzáteszi:

– Köszönöm a Főigazgató úr kedves szavait! Ha tehetitek, ti is támogassátok az Országos Mentőszolgálatot!