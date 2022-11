Megszólaltak a szemtanúk, drámai részletek derültek ki a budapesti lövöldözésről

A két férfi előbb kilométereken keresztül menekült a szirénázó rendőrök elől, aztán amikor már kilátástalannak látták a helyzetüket, lövöldözni kezdtek. Tüzeltek, ahová csak gondolták. Egyelőre nem tudunk sérültekről, azonban cseppet sem lett volna meglepő, ha az ámokfutásuk tragédiával végződik. Az egyik szemtanú még azt sem tudta megmondani az Origónak, hogy mennyi lövés dördült, olyan sokat hallott. Egy férfit közvetlen közelről fenyegettek meg, csak azért, mert a közelükbe mert menni.

Az autóban, amivel menekültek több, mint húsz migráns is utazhatott.

Egy férfi a lövöldözés közelében, egy autókereskedésben dolgozik. A gyerekét vitte az iskolába, amikor egy óriási dugóra lett figyelmes. Neki még szerencséje volt, pont le tudott hajtani. Az autósok órákkal a történtek után is csak lépesben tudtak haladni, a lövöldözés után pedig hosszú időre minden megállt. A helyszínelés 10 óra után is tartott még. Rengeteg rendőrautó lepte el a helyszínt. És folyamatosan érkeznek újabbak. Soha nem, egyszerre van, hogy három négy is, mind szirénázva.

A férfi azt is mondja, hogy már Inárcson elkezdődött az üldözés. Végül a menekülők csak azért álltak meg, mert a reggeli forgalom, illetve a dugó megfogta őket. Ekkor már szemből is érkeztek rendőrautók.

Nagyon sok lövést hallottam. Meg sem tudom mondani, hogy mennyit, olyan sok volt. Úgy láttam, hogy két vétlen autót is eltaláltak.

Miután az autópálya bevezető szakaszán, a Nagykőrösi úton már nem tudták továbbhajtani, a menekülők megálltak, és gyalog menekültek. A közeli használt autó piacra futottak be. Közben a kommandósok is megérkeztek, nagy fekete, villogó Mercédesszel.

Ők golyóálló mellényben, géppuskával mentek be a piacra. Úgy tudom, két embert már el is fogtak

Az Origo is így tudja, meg nem erősített rendőrségi információkból.

Az autópiacon egy nő azt mondta, reggel, nyolc órakor szintén két férfit látott befutni az piacra. Szerinte külföldiek voltak. Nem sokkal később rengeteg autó érkezett.

Olyan sok rendőrautó érkezett, hogy azt hittem, filmforgatás van. Ahogy kiszálltak, golyóállómellényt vettek fel, és mentek is be a piacra. Az egyik autókereskedő meg akarta állítani az egyiket. Aztán látta, hogy fegyver van nála, ezért nem ment oda hozzá. Szerintem jól tette

Egy másik férfi, aki szintén az autópiacon dolgozik, azt is látta, ahogy a két férfi bokrokban bujkál.

– Odamentem hozzájuk, azok meg rám ripakodtak, hogy maradjak csöndben.

A mutató ujjukat a szájuk elé szorították, és közben fenyegettek, így jelezték, hogy meg ne merjek mukkanni. Aztán átugrottak a kerítésen. Ekkor hallottam meg a rendőrök szirénáit. Azonnal eléjük futottam, hogy megmutassam, merre menekültek. Szerintem embercsempészek lehettek.

– Úgy láttam, ott az erdőben elfogták őket.

Közben az autópálya mellett több migráns ruháit éppen akkor vizsgálták át a rendőrök, amikor az Origo stábja a helyszínen járt. Akkor éppen hat álltak ott, de úgy tudjuk ennél sokkal több ember utazott az autóban, amelyből lövöldözni kezdtek. Legalább húszan. Az autópiac előtt e sorok írásakor egy nagy rendőrbusz, és egy kisebb autó is állt. Kocsival nem lehetett bemenni.

