Ma nyílik a Városligeti Műjégpálya

A háború miatti energiaválság számos módon érezteti a hatását, például

jó néhány településen nem nyitnak ki a műjégpályák, azonban így is sok olyan helyszín marad, ahol ingyen, illetve belépőjegy ellenében élvezhetjük a korizás örömeit.

Lapunk összegyűjtötte azokat a budapesti és vidéki pályákat melyeken idén is hódolhatunk ennek a közkedvelt téli sportnak.

A belváros szívében is a Szent István Bazilika közelében Fotó: MTI

Városligeti Műjégpálya

Budapest legnépszerűbb pályája a tervek szerint csütörtökön nyitja meg a kapuit. A 6 éve nem változott jegyárákat azonban az energiaválság miatt közel a duplájára emelték. A felnőtt jegy (hétvégén/hétköznap) 3500/2500, a nyugdíjas és a diákjegy 2500/2000 Ft.



Óbuda, Fő tér

November 26-tól látogatható az óbudaiak körében kedvelt Fő téri jégpálya. Az ingyenes korcsolyázási lehetőség hétfőtől vasárnapig reggel 8-tól este 8-ig várja a látogatókat. A helyszínen korcsolyabérlésre is van lehetőség.



Jégkert, II. kerület

Budán már megnyílt a Széna téren található Jégkert pályája, ahol van hoki-suli, éjszakai korizás, de akár az egész pályát is kibérelhetjük egy szülinapi bulira.

A pálya fedett, közvetlenül mellette pedig egy óriási terasz és a sörbár is található.

Jegyárak: felnőtt (hétvége/hétköznap): 3500 Ft/2000 Ft, diák: 2500/1500. Lehet családi, illetve nagycsaládos jegyet is váltani, a korcsolyakölcsönzés 1000-2000 Ft körül van.

Budapest Park

A zenés szórakozást télen a sportolás váltja a Budapest Parkban. A 1300 négyzetméteres Jégvilág hivatalosan december 1-től üzemel, de már november 24-től árulják a jegyeket. A pontos árakat még nem tették közzé, annyit lehet tudni, hogy normál (hétfőtől csütörtökig) és kiemelt (péntektől vasárnapig, illetve december 22. és január 8. között) időszakok lesznek.



Újpesti Jégpálya

November 26-tól Újpesten is kinyit a városi jégpálya a Szent István téren. A díjmentesen használható pálya évek óta része az újpesti karácsonyi vásárnak, ahol pálya körüli fedett bódékban ajándékokat is vásárolhatunk.

Vidéken is több helyen várja jégpálya, vagy jégdisco a csusszanni vágyókat Fotó: Facebook

Csepeli Jégpark



Magyarország egyetlen jégfolyosós pályája november 26-tól várja a vendégeket Csepelen. Az egyedülálló díszkivilágítással rendelkező Csepeli Jégparkba 2000 forinttért léphetünk be, míg a csepelieknek ugyanez 1200 forint. A korizni vágyókat hétvégén 8-21, hétköznap pedig 14-21 óra között várják. A kölcsönzés egységesen 1000 Ft.

Szent István tér

Ismét lehet majd ingyenesen korcsolyázni november 18. és január 1. között

Európa legszebb karácsonyi vására, az Adventi Ünnep területén,

a belváros szívében a Szent István-bazilika előtti téren levő jégpályája mellett cipőket is lehet majd bérelni.

Miskolc

A város szabadidőközpontjában létesített pálya mind a mai napig hatalmas népszerűségnek örvend a fiatalok és idősek körében egyaránt, így nem meglepő, hogy a 2014-ben átadott pálya azóta is helyet ad az évenként megrendezett közönségkorcsolyázásoknak. A felnőtt belépő ára 2000 forint, míg a diák- és nyugdíjas jegy ára 1500 forintba kerül.

Tatabánya

Hétfőn Tatabányán kinyitott a műjégpálya.

Az energiaárak emelkedése miatt csak egy pálya lesz idén.

A felnőtt belépő ára hétköznaponként 1500, pénteken és hétvégén 2500, míg a jégdiszkó ideje alatt, illetve az ünnepnapokon 3000 forintba kerül a jegy.

Győr

Nyugat-Magyarországon is megkezdődött a korcsolyaszezon, de a korábbi évektől eltérően korizni csak a jégpályán lehet majd, ahol az UNI Győr ETO HC utánpótlás csapatai folyamatosan edzenek. November 5-én meg is nyitotta kapuit a korizni vágyó lakosság számára is a Győri Jégsport Központ. Egy felnőtt belépő ára 2000 forint, a korcsolyakölcsönzés szintén 2000, de jó hír, hogy van családi belépő, amivel 2 felnőtt, illetve 2 gyerek korizhat 6000 forint ellenében. Akik tudják, hogy sok időt eltöltenek majd a jégen, azoknak a bérlet éri meg a legjobban, ami 12 alkalomra szól és 20000 forint.