Kómában szülte meg gyermekét az édesanya, nem tudni, valaha is magához ölelheti-e

Márciusban érte rendkívül súlyos motorbaleset, és azóta is kómában fekszik az a fiatal nő, aki október 22-én adott életet gyermekének – noha a kómából továbbra sem ébredt fel. A helyi sajtóban csak Shafiyaként megnevezett indiai nő tavasszal utasként ült fel barátja motorjára, burkája azonban belegabalyodott a hátsó kerékbe, ami miatt felborultak. Mivel a 23 éves nő nem viselt bukósisakot, súlyos koponyasérülést szenvedett. Több műtétet is végrehajtottak rajta, hogy megmentsék az életét, a koponyája egy részét is el kellett távolítani, hogy a nyomást enyhítsék a fejében, azonban még mindig élet és halál közt lebeg. Többször lélegeztetőgépen volt, nem rég még 10-15 százalék esélyt adtak az orvosok eleve arra, hogy valaha is magához tér. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire épülhet fel, még találgatni sem szeretnének a bulandshahri kórház szakemberei.

Shafiya kómában szülte meg kislányát Fotó: Newslions Media / SWNS

Shafiya a terhessége 40. napja körül járt, amikor a baleset történt. Családja úgy döntött, adnak egy esélyt a magzatnak. A csöppséget végül októberben világra is hozták. Az eset a helyi orvosokat is ledöbbentette, még ők sem találkoztak a praxisuk során hasonló esettel. Sajnos továbbra is kérdés, hogy valaha magához ölelheti-e kómája hetedik hónapjában megszült kislányát, ugyanakkor az is igaz, hogy jelenleg már nem kell gépekkel lélegeztetni a kismamát, valamint önkéntelen fej- és lábmozdulatai is arra utalnak, hogy talán van a családnak miért reménykednie – számolt be az igazán különleges esetről a Daily Star.