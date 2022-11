Kiderült, mi okozta Bruce Lee halálát

Bruce Lee hongkongi származású harcművész, színész, rendező, producer és forgatókönyvíró volt. A Time a 20. század legfontosabb személyei közé sorolta, a Variety pedig a 20. század 100 ikonja között tartja számon. Nagy hatást gyakorolt a popkultúrára. 1973. július 20-án váratlanul halt meg Hongkonban, mindössze 32 éves korában.

Az akkori boncolás kimutatta, hogy Bruce halálának oka agyduzzanat volt, amit az orvosok egy fájdalomcsillapító hatásának tudta be. A tudósok azonban most úgy gondolják, hogy más a magyarázata a tragédiának. Most úgy vélik, hogy a színész valószínűleg a túlzott vízfogyasztás miatt halt meg. A hyponatraemia során a szervezetben lévő nátrium felhígul. Az egyensúlyhiány hatására a testében lévő sejtek megduzzadtak, köztük az agyában lévők is.

Víz végzett Bruce Lee-vel? Fotó: Collection ChristopheL via AFP

– Feltételezésünk szerint Bruce Lee a veseműködési zavar egy specifikus formája miatt halt meg: nem tudott elegendő vizet kiválasztani a folyadékháztartása. Ez agyödémához (agyduzzanathoz) és órákon belül halálhoz vezethet, ha a túlzott vízbevitel nem párosul a szervezet által veszített folyadék mennyiségével – írták az orvosok a Clinical Kidney Journal című szaklapban.

A kutatók azt is megjegyezték, hogy Bruce vízfogyasztása a halála előtti időszakban észrevehetően magasabb volt, mint amilyennek lennie kellett volna. Felesége, Linda elismerte, hogy Bruce halála előtt répa- és almaleven alapuló diétát tartott.

(VIA)