Hátborzongató leletre bukkantak Magyarországon

Torzított koponyájú kislány sírját fedezték fel a Salisbury Régészeti Kft. munkatársai az M100-as autóút feltárása során a Ferenczy Múzeumi Centrummal együttműködve. Az összesen 12 hektáros területen a szakemberek több korszak (újkőkor, bronzkor, 5. századi germán és késő avarkor) emlékeire bukkantak. A körülbelül kilencven feltárt sír között egy szándékosan torzított koponyájú kislány örök nyughelyét is felfedezték, a maradványai mellett pedig több általánosnak számító és meglepő tárgyat is találtak.

A Salisbury Régészeti Kft. munkatársai a Fejér-megyei Mány település közelében végeztek feltárásokat Hüse Asztrik és Szász Barbara vezetésével az M100-as autóút építése során. A 12 hektáros területen több korszak emlékeire bukkantak: egy neolitikus telepre, egy bronzkori település nyomaira, egy 5. századi germán, és egy késő avarkori temető részletére. A vizsgált területen mintegy 90 sírt tártak fel, amelyek túlnyomó részét nyugat-keleti irányban tájolták. Az örök nyughelyek sírmélysége változó, ám a legtöbbjük több mint két méter mélyen rejtőzött. Nagy többségében bolygatott sírokról van szó, amelyeket az eltemetés után kiraboltak.

A legnagyobb szenzációt azonban egy torzított koponyás kislány sírhelye jelenti. Nem kizárólag a maradvány hosszított fejformája, hanem a temetkezési hely épsége miatt is.

„A váz anatómiai rendben feküdt egy körülbelül 70-80 centiméter széles és 170 centiméter mély gödörben. A sírban több leletet is felfedeztünk: a kislány feje fölött található edénymelléklet akkoriban általános temetkezési gyakorlatnak számított, ami a túlvilágra szánt ételt és italt tartalmazta. A térdnél egy szintén gyakori leletnek számító csontfésű kapott helyet, míg a kislány nyakánál egy gyöngy nyakláncot, a medence tájékán egy nagyobb gyöngyöt, a lábszárai között pedig egy aranyozott bronzlemezt találtunk. Utóbbi az első aranyozott lelet a területen, máshol leginkább vas- és bronzeszközök, ékszerek és viseleti elemek rejtőztek" – tájékoztatott Szász Barbara, a Salisbury Régészeti Kft. régésze.

A kislány koponyáját igen erőteljesen, hosszított formára torzították. A deformálást ebben az esetben a szülők már a csecsemő születésekor megkezdték és valószínűleg két éves korig folytatták. Ebben az időszakban lehet ugyanis nagyobb mértékben formálni a koponyát. A kislány esetében a homloki régión és a fejtetőn észlelhető a torzítás.

A kissé földönkívüli-szerű koponya világszerte számos kultúrában felfedezhető, ami így többféle jelentéssel is bírhatott: egyes kutatások szerint a szépség és előkelő származás szimbóluma lehetett, miközben más tudósok szerint családi kapcsolatokat is kifejezhettek vele - írta az Origo, ahol képeket is megtekinthetsz.