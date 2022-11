Gyilkos, aki a halál arcába nevetett: „Adjatok kegyelmet vagy végezzetek ki, de ne húzzátok az időt”

Az 1933-as születésű Jesse Walter Bishop az amerikai Glasgowban látta meg a napvilágot. Szülei 5 éves korában elváltak, ő pedig apjához került, aki a férfi bevallása szerint poroszosan évente kétszer módszeresen elverte fiát, ha volt rá oka, ha nem: talán ezen körülményeknek is betudható, hogy Bishop, akinek neve magyarul püspököt jelent, 15 évesen már el is követte első fegyveres rablását egy utcai banda tagjaként.

Kitüntetéstől a letűnésig

Két évvel később, büntetése letöltése után a légierő ejtőernyőse lett és még a koreai háborúban is szolgált, sőt: mivel még harci sérüléseket is szerzett, leszerelve ki is tüntették hőstetteiért. Azonban Bishop a seregben rászokott a kábítószerekre, és hamarosan el is kapták heroin birtoklásért, ezért a hadsereg megfosztotta őt elismeréseitől.

Ezután két évet töltött a haderő átnevelőtáborában, mielőtt leszerelt volna. Az elkövetkező években számos újabb, részben drogcélzatú bűncselekményt követett el immáron civilként, a korábbi előéletéhez híven ráadásul újabb fegyveres rablások is tapadtak a kezéhez, így igen hamar ismét az igazságszolgáltatás előtt találta magát.

Rablóból lett gyilkos

1962-ben öt év börtönbüntetést kapott, majd szabadlábra kerülése után tovább folytatta bűnös üzelmeit, melyek értelmében ’70-re újra rácsok mögé került. Két év múlva sikerült megszöknie a börtönből, de rövid időn belül elkapták: ezt követően 1976-ban szabadult, ám csak egy röpke esztendőre, mivel ’77-ben újra rabolt, így vált országosan körözött bűnözővé.

Még ebben az évben követte el utolsó dobását: december 20-án kirámolt egy kaszinót Las Vegasban, ahonnan 238 dollárt zsákmányolt, illetve lepuffantott két embert, az egyikük, az az alig 3 órával korábban házasodó 22 éves Larry Thompson bele is halt sérüléseibe. Bishop menekülés közben nemcsak öt különböző gépjárművet kötött el, de még túszokat is szedett, a gyilkost végül két nappal később, nagyszabású embervadászat eredményeképp kapták el.

Gáz van

Bishopot 1978-ban ítélték halálra, mely ítélet ellen sosem kívánt fellebbezni, sőt még ki is rúgta ügyvédeit, hogy megsürgesse kivégzését, melyet 14-en néztek végig: „Adjatok kegyelmet vagy végezzetek ki, de ne húzzátok az időt” – ezek voltak az utolsó szavai a gázkamrában, miközben hangosan nevetett.