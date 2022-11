Ezen bosszantotta fel magát a „lakótelep hangja” – Videó!

István bá egy 70 éves magyar nyugdíjas, aki egy budapesti lakótelep 7. emeletén lakik. Mindenről van véleménye, és ezt el is mondja! A Metropol hetente jelentkezik az új rovatával , aminek címe: István bá megmondja! Kedvenc nyugdíjasunk most arról mesél, mit tapasztalt a boltokban. Az egy dolog, hogy mennek fölfelé az árak, de sok megszokott termékét nem is találta az üzletekben. Mivel és hogyan trükköznek a vásárlókkal? Erről mesél újabb videójában.