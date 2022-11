Kiderült az igazság a dunaújvárosi cserbenhagyásos gázolásról

Szerdán jelent meg a Facebookon az a poszt, melyben egy édesanya drámai eseményekről számolt be: kisfiát Dunaújvárosban, az Aranyvölgyi út nagy kereszteződésnél, a zebrán ütötte el egy autós, aki ezt követően ráadásul el is hajtott a helyszínről. Cserbenhagyásos gázolás miatt a nő szemtanúk jelentkezését várja, valamint feljelentést tett a rendőrségen is.

Ebben a kereszteződésben történt az eset Fotó: Google Maps

Fény derült az igazságra

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság neki is látott felgöngyölíteni az esetet – írja a Duol. Kiderült: valójában nem egészen úgy zajlottak az események, ahogy az az aggódó édesanya a közösségi oldalon leírta.

A nevesített eset körülményeinek kivizsgálása során begyűjtött adatok, valamint a térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételek alapján közúti közlekedési baleset nem történt.

2022. november 8-án 16 óra 17 perckor egy Seat típusú személygépjármű vezetője a Baracsi úton közlekedett az Aranyvölgyi út irányába. A Baracsi út és az Aranyvölgyi út kereszteződéséhez érve, a forgalomirányító fényjelző készülék zöld jelzésére elkanyarodott az Aranyvölgyi útra, keresztezve az ott található kijelölt gyalogos-átkelőhelyet. A gyalogos-átkelőhelyen mindeközben rollerrel kelt át egy gyermekkorú fiatal a Baracsi út felől az Arany János utca irányába. A Seat vezetője, aki későn észlelte a rollerrel haladó fiatal fiút, a közlekedési baleset és az ütközés elkerülése érdekében hirtelen balra kormányozta gépjárművét, és áttért a belső forgalmi sávba, ennek ellenére a személyautó jobb első sárvédője és a roller kereke összeértek.

Az eset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. Az elkövetett közlekedési szabályszegések miatt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya a gépjármű vezetőjével és a rolleres fiatallal szemben is szabálysértési feljelentéssel élt – olvasható közleményükben.