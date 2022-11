Dollárbaloldal: így ömlött a pénz a Bajnai-cégekhez

Bár a Márki-Zay Péter-féle mozgalom 1,85 milliárd forintot kapott több részletben a tengerentúlról a Korányi Dávid vezette Action for Democracyn keresztül, a pénz nagy része nem maradt náluk – ez derül ki a Nemzetbiztonsági Bizottság honlapján a minap nyilvánosságra került anyagokból. Több mint 1,4 milliárd forint ugyanis a Mindenki Magyarországa Mozgalomtól tovább vándorolt a DatAdat-csoport számláira. Az Action for Democracy közvetlenül is pénzelte a Bajnai Gordon exkormányfő nevével fémjelzett DatAdat-csoportot, méghozzá 148 millió forinttal. Mindemellett azonban egy harmadik pénzcsatorna is nyílt a Korányi Dávid által létrehozott pénzalap és Bajnai Gordonék cégcsoportja között, ez pedig az Oraculum 2020 Kft.-n át vezetett.

Utóbbi egy volt szocialista tanácsadó, Páva Zoltán vállalkozása.

Az Oraculum működteti az EzaLényeg nevű lejáratóportált, amely kampányszerű, fizetett hirdetésekben próbálta már 2019-ben és 2022-ben is befolyásolni a választókat. Az Oraculum egymilliárd forintot kapott Korányiéktól, de ebből 324 milliót tovább is utaltak a DatAdatnak.

A DatAdat és az Oraculum pénzügyeiben, az utalások kavalkádjában egyvalaki bizonyosan tisztán lát, ez pedig nem más, mint a Szegi nevű, néhány száz lelkes faluban ténykedő Tóth Józsefné, aki mindkét társaságnál könyvelőként van feltüntetve. Mint emlékezetes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói a borsodi településen találtak rá a DatAdat könyvelésére, de minden bizonnyal az Oraculum pénzügyi iratai is itt vannak (csak zárójeles megjegyzés: a DK európai parlamenti képviselőinek a kifizetőhelye szintén Szegiben van).

Visszatérve a DatAdat–Oraculum–Action for Democracy háromszöghöz: személyi körük szinte kibogozhatatlanul összefonódik, így aztán kérdéses, mennyiben lehet ezeket egyáltalán önálló szereplőkként vizsgálni.

Érdemes áttekinteni azt a személyi hálót, amely súlyos összegeket mozgatott meg idén tavasszal a baloldali hatalomátvétel érdekében.

A hálózat központi figurájának Bajnai Gordon exkormányfő látszik. Róla egy régi barátja, Gansperger Gyula egy kiszivárgott hangfelvétel szerint úgy fogalmazott, hogy

Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak. (…) Ugye kik ezek az erők? Ugye, egyik része a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része, azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon.

Bajnairól és a szűk személyi köréről még 2020 januárjában írta meg a Magyar Nemzet, hogy jelentős választói adatbázisok felett rendelkezik és a legújabb kampánytechnikákkal segíti a baloldalt a két volt miniszterelnök, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc egykori kabinetfőnöke.

A 2018-as választások előtt már létrehozott DatAdat Professional Kft. egyik tulajdonosa Ficsor Ádám, míg Szigetvári Viktor menedzserként dolgozik a cégnél. A kölcsönös megbízhatóságra garancia, hogy

Szigetvári mindkét bukott miniszterelnök bizalmas munkatársa volt, Ficsor pedig nemcsak Gyurcsány kabinetjét vezette, de később Bajnai titkosszolgálati minisztereként is dolgozott.

A projekt fontosságát jelzi, hogy abba kisebbségi tulajdonosként – egy másik cégén keresztül – maga Bajnai is beszállt. Ha egy állampolgár például a Facebookon Gyurcsány feleségével „beszélget”, akkor a Bajnai–Gyurcsány-hálózat kezei közé kerülnek az adatai.

Néhány hónappal korábban szintén a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy Ezalényeg.hu címen indult el egy, a helyi kampánytémákra fókuszáló lapcsoport, amely bevallottan az ellenzék szekerét tolta az önkormányzati választások kampányában. Az oldal kiadója, ifjabb Páva Zoltán 2008 és 2010 között a kifizetőhelyként működő Miniszterelnöki Hivatalnak (MeH) számlázott, a hozzá köthető Medich-Technik Bt. közel ötmillió forintot kapott szaktanácsadói tevékenységéért 2008-ban. A lap már ekkoriban arról írt, hogy a hírportál mögött komoly anyagi források lehetnek, erre utaltak a Facebook-hirdetések, valamint a híraggregátor oldalakon megjelenő cikkek nagy száma.

Később az is kiderült, hogy a botrányos hangvételű EzaLényeg egyéb szálon is kötődik Bajnaiékhoz. A portál főszerkesztője ugyanis az a Zentai András, aki korábban a Bajnai-féle Együtt ifjúsági mozgalmában is feltűnt, illetve sajtósként Bajnai mellett is dolgozott. Sőt, Zentai még 2008-ban került az akkori MSZP-s Miniszterelnöki Hivatalba, Páva Zoltán tulajdonoshoz hasonlóan. Az EzaLényeg mindemellett a Datadat Kft. szolgáltatásait használja.

Végül, de nem utolsósorban

a „látható pénzforrás”, Korányi Dávid is régi Bajnai-ember.

Miniszterelnöki főtanácsadó, majd kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkár volt a kormányában. Bajnai távozását követően főnökéhez hasonlóan a baltimore-i Johns Hopkins Egyetemen folytatta, a SAIS Transzatlanti Kapcsolatok Központjának kutatója volt. A korábbi baloldali miniszterelnök által szervezett, a 2018-as választási kudarc után végleg megszűnt „Együtt – A Korszakváltók Pártja" egyik alapítója volt, de a Soros-féle ECFR-ben is együtt szerepelnek.

Szintén nem mellékes körülmény, hogy az Oraculum 2020 és a DatAdat anyagilag is jól járhatott a baloldali kampánnyal.

Kezdjük az előbbivel! Az Oraculum 2020 Kft. idei évéről értelemszerűen még nem számolt be, 2021-ben azonban a korábbi éveihez képest kiugró, 667 milliós árbevételre tett szert, az adózás előtti eredménye azonban mindössze négymillió forint volt. A vállalat alkalmazotti létszáma 1-2 fő között váltakozott.

A DatAdat-csoportnak különösen a külföldi lábai látszanak sikeresnek. Míg a hazai főcég, a DatAdat Professional Kft. 2021-ben kétmilliárdos árbevétel mellett szintén csak négymillió forint körüli adózás előtti eredményre volt képes, a DatAdat-csoport észtországi vállalata, a DatAdat OÜ komoly rekorderedményt ért el 2022 első negyedévében. A teatmik.ee észt céginformációs oldal adatai szerint 2019 márciusában bejegyzett vállalkozás idén január és március között 2 074 816 euró adóköteles forgalmat bonyolított, azaz jó háromnegyedmilliárd forintot kasszírozott.

A Ficsor Ádám és Szigetvári Viktor képviseletével működő vállalat előző rekordját – nem meglepő módon – a 2021. őszi előválasztás idején érte el, amikor három hónap alatt több mint 1,1 millió euró adóköteles forgalmat ért el. 2022 második negyedéve sem alakult rosszul, ugyanis 972 ezer euró volt az észt DatAdat adóköteles forgalma. Láthatjuk tehát, hogy

a magyar választási ciklus alakulása erősen összefüggött az észtországi vállalkozás eredményességével.

Ami változatlan volt a választások után, az az alkalmazottak száma, ami továbbra is, a kezdetek óta nulla főt jelentett.

Összefoglalva, a Nemzetbiztonsági Bizottság dokumentumai is megerősítették sokak gyanúját: Bajnai Gordon látszik a baloldal 2022-es kampányában a legfontosabb háttérembernek. Egy hozzá erősen kötődő személy, Korányi Dávid „hajtotta fel” a pénzt a tengerentúlon, az ő résztulajdonában működő vállalkozáshoz került az „összekalapozott” források jó része. Ugyanez a cég szervezte a balliberális összefogás kampányát, adatokat gyűjtött, tanácsadóként működött közre. Végül két, Bajnaiékhoz régóta kapcsolatba hozható szereplő tűnik fel az EzaLényegnél is, amely a „piszkos munkát”, a fideszes jelöltek célzott hirdetésekkel megtámogatott támadását végezte, és amely – hogy a kör bezáruljon – szintén adatokat gyűjtött Bajnai részére.

A teljes cikk Dollárbaloldal: így ömlött a pénz a Bajnai-cégekhez címen olvasható az Origó oldalán.