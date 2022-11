Cirkuszlegendák elevenednek meg a múzeumban

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ 2017-ben alapította tudományos műhelyét a Magyar Cirkuszművészeti Múzeumot, a magyar és a külföldi, de magyar vonatkozású cirkuszi művészet tárgyi és szellemi emlékeinek megőrzésére és bemutatására. 2022 tavaszán már 32.000 darabos volt a gyűjtemény. Három évvel ezelőtt pedig a múzeumban egy könyvtárat is létrehoztak, melynek polcára a napokban került fel az 1000. kötet.

Franciaországból érkezett

A Baron de Vaux: Ecuyers et ecuyéres. Histoire des cirques d’Europe (1680-1891) (Lovasok és műlovarnő, az európai cirkusztörténetében 1680-1891 között) című könyv Franciaországból érkezett. Azért is értékes ez a mű hazánk számára, mert megtalálható benne több magyar származású híresség, mint például Ilona Széles műlovarnő, aki 130 évvel ezelőtt volt sztárja a francia cirkusz. És megtalálható benne az a holland igazgató, aki a Fővárosi Nagycirkusz hullám tetejű épületet szállított az Állatkert helyére. Ez volt az első állandó helye a cirkusznak.

Műlovarnő érkezett az 1000. könyvvel Fotó: Bors/MO

Látványos show

A könyvtári állományba vétel alkalmából emléktáblát avatott fel Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója. A könyv címéhez igazodva, díszes egyenruhában, fekete lovon érkezett a porondra Ádám Angelina, aki az 1000. művet átnyújtotta Fekete Péternek, majd a polcra a társulat egy másik tagja tette fel úgy, hogy egy rúdon mászott fel a bútor tetejére.

Emléktábla avatás a cirkusz aulájában Fotó: Bors/MO

Valódi kincsek

– Jövőt építeni a múlt tisztelete nélkül nem lehet. Ehhez kell, hogy a múzeumunk összegyűjtse és megőrizze az adatokat, az információkhoz pedig könyv kell. Családok jelmezeit, kellékeit kapjuk meg, hogy 10-20 év múlva is megmutathassuk az utókornak. Plakátokat, régi műsorfüzeteket is gyűjtünk, és vásárolunk komplett gyűjteményeket is. Valami attól válik értékessé, ha a környezetébe tudjuk helyezni.

Egy szakadt tangóharmonika látszólag értéktelen, de ha mellé tesszük fotón és akár a jelmezével együtt, hogy kié volt, akkor már kincs – mondta a Borsnak Fekete Péter. A múzeum a Lendvay utcában van. Egyelőre elemzési, kutatási céllal, előre bejelentkezéssel látogatható, de a Fővárosi Nagycirkusz aulájában időről-időre kiállítanak tárgyakat, képeket.