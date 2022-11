Az eltűnt kislány édesanyja: Zórát sztárként ünneplik majd osztálytársai

Zóra mintegy 15 órát bolyongott Pér külterületén, miután a tanyáról kiszökött kutyája után ment. Süti végül hazatalált, a hatéves kislány viszont eltévedt.

A szülők persze perceken belül észlelték, hogy a gyermekük elkóválygott, és azonnal értesítették a rendőrséget.

A gyermek keresésébe mintegy 300-an bekapcsolódtak, köztük polgárőrök, tűzoltók, mentőkutyások, civilek is. A feladatukat a hideg és sötétség mellett a köd is nehezítette. A kislányt végül egy siklóernyős találta meg hétfő délelőtt. Zórát kórházba szállították, de a kivizsgálása után haza is engedték a családjához.

Rengetegen keresték Zórát Fotó: Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat

- Mostanra kezdünk egy kicsit megnyugodni – mondta Zóra édesanyja a Borsnak kedd délben. - Szerencsére a kislányom is jól van, úgy tűnik, lelkileg sem szenvedett maradandó károsodást, de az tény, hogy

nem szívesen látja magát viszont a tévében. A rádiót is lekapcsoltatja, ha meghallja, hogy róla van szó

- fejtegette Judit.

- Természetesen már többször szóba kerültek köztünk a történtek.

Bár azt mondogatja, hogy egyáltalán nem félt, de azért ha jól kérdezzük, bevallja, hogy egy kicsit mégis. Nem is csoda, hiszen egy teljes éjszakát töltött egyes egyedül a pusztában, holott annyira szoros köztünk a kötelék, hogy még mindig együtt alszunk

– árulta el az édesanya.

Zóra tisztában van vele, hogy most ő lesz az iskola egyik legnépszerűbb tanulója.

- A rémálom szerencsés véget ért, és hálásak vagyunk az embereknek, hogy ilyen sokan mellettünk álltak a bajban.

Az iskolatársak szülei közül is rengetegen jöttek segíteni. Még hetekig mindenki róla fog beszélni, de persze itthon is sokszor szóba hozzuk még a vasárnap éjszakát.

Természetesen megfogadtuk, hogy a jövőben még jobban vigyázunk Zórára, de túlfélteni sem szeretnénk majd. Eleven, talpra esett kislány – zárta gondolatait Judit.