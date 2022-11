A saját fiát sem ismeri fel a gyógyíthatatlan beteg édesanya

Valaki elkezd beszélni hozzám, és úgy tűnik, mintha ismerném a nevét, de rájövök, hogy nem tudom, ki az illető. Aztán meg kell próbálnom összerakni a darabkákat, például észrevenni a frizuráját, vagy egy jellegzetes kabátot, vagy valami ilyesmit. Aztán azt is megkérdezem magamtól: "Mit mondanak? Milyen a hangszínük? A legtöbbször rá tudok jönni, hogy ki az, de ez elég fárasztó és stresszes is. Kicsit kínos, ha azt kell mondanod valakinek, hogy 'Fogalmam sincs, ki vagy' - ez nem esik jól neki, ezért kerülöm. Ha egy kolléga vagy egy viszonylag jó ismerős még a frizuráját is megváltoztatja, akkor viszont nem tudom felismerni.