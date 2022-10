Új információk a budapesti koncert után eltűnt Tamásról, megszólalt a felesége

A család mellett már a rendőrség is nagy erőkkel keresi Szűcs Tamást, azt a 32 éves férfit, aki rejtélyes módon tűnt el szeptember 28-án éjjel, egy Budapest Parkban tartott koncert után.

Szűcs Tamás

Azóta senki nem tudja, hol lehet, a telefonja nem elérhető, mint később kiderült, pénztárcáját és a benne lévő pénzt, iratokat és bankkártyát is otthon hagyta, így azok sincsenek nála.

A rendőrség is nagy erőkkel keresi

A férfi felesége először magánakció keretében kereste a férfit, a zsaruk ugyanis, bár regisztrálták az eltűnést, nyomozásba még nem fogtak. Hétfőtől azonban már ők is gőzerővel keresik.

Hétfőn reggel a munkába sem jelent meg, amiről a munkatársai is értesítették a hatóságokat, szóval a rendőrség is nagyon komolyan veszi az ügyet, és nagyon köszönjük nekik, mert tényleg gőzerővel dolgoznak rajta

- mondta a Borsnak a férfi felesége, Lilla. Hozzátette, hogy a szórakozóhely is nagyon együttműködő, a térfigyelőket is nézek, ahogyan a rendőrök is, ellenben ez hatalmas munka, sok időt vesz igénybe.

A rendőrség is keresi a férfit Fotó: Police

Nem vitte el a taxis

A térfigyelők ellenőrzésével viszont újabb információkhoz jutottak.

Tudtunk kicsit módosítani az időn, mert kiderült, hogy már 29-én, azaz csütörtökön fél egykor jött ki a Parkból, majd megpróbált leinteni egy taxist, aki viszont nem állt meg, így a MÜPA felé indult

- sorolta az aggódó feleség. Több kamerafelvételen azonban nem látták a férfit. Így most a taxist is keresik.

Próbáltuk az érintett taxist is megkeresni, hogy információhoz jussunk, de egyelőre nem találjuk. Emellett sajnálatos, de a kamerán látszik, hogy a fő ismertetőjelének számító piros esőkabát nem volt rajta, így teljesen átlagos ruhában, világosszürke, fehéres pulóverben és fekete nadrágban volt

- mondta.

Nem kapták meg a bankkártya és a cellainformációkat

A legfontosabb most az lenne, hogy hozzájussanak a férfi telefonjának cellainformációjához és a bankkártya tranzakcióihoz, a telefontársaság és a bank azonban egyelőre nem adta még meg neki.

Úgy tudjuk, hivatalból megkeresték a szolgáltatót és a bankot is, de eddig semmi, pedig már hét nap eltelt, és már a család is rákérdezett, hogy mi az ügyintézési határidő. Azt mondták, hogy 30 nap. Ez elképesztő egy eltűnt személy esetében. Még ma sem kaptak vagy kaptunk a szolgáltatótól hely, a banktól pedig utolsó tranzakciós adatokat. Teljesen értetlenül állunk ezelőtt

- szögezte le. Hozzátette, csak kizárni sikerült egy-egy dolgot, például azt már tudják, hogy Tamás nem vett buszjegyet és nem használt közösségi kerékpárt.

Hívja a rendőröket, ha bármit tud Tamásról

Szűcs Tamás körülbelül 190 cm magas, sportos testalkatú, haja szőkésbarna, borostás, szemüveget visel. Utolsó ismert ruházata fehér pulóverből, fekete farmerból, sötét sportcipőből és piros, eldobható esőkabátból állt (ez azonban nem volt rajta az utolsó felvételen). A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Szűcs Tamás tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.