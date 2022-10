Továbbra is a magyarok a legvédettebbek Európában, mi fizetjük a legalacsonyabb energiaárakat

Itt a legfrissebb felmérés: a magyarok továbbra is a legvédettebbek az európai energiaár-emelkedéstől. Az áramért többnyire a három-hétszeresét fizetik más országokban, a gázért akár négyszeresét- tizenhétszeresét. A magyar lakosság - még az augusztusi változásokkal együtt is - töredékét fizeti a rezsiért, mint más európai országok lakói. Míg szeptemberben több európai fővárosban hatalmasat emelkedett a gáz és az áram ára, addig a magyar családok továbbra is példátlanul alacsony áron juthatnak földgázhoz és villamos energiához.