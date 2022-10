"Szeretnék a béke hírnöke lenni" - mondta Novák Katalin Ágasegyházán, ahova családi gyökerek kötik

Népi muzsikaszóval fogadták Novák Katalin köztársasági elnököt és családját a Bács-Kiskun megyei Ágasegyházán. Az államfő a helyi Boróka Népdalkör és Citerazenekar meghívására érkezett a településre, a népdalkör ugyanis most ünnepli alapításának 30. évfordulóját. A díszes eseményt a Novák Katalin anyai nagyapjáról elnevezett Mohácsy Ferenc Sportcsarnokban rendezték meg.

A találkozón beszédet mondott a köztársasági elnök. Ebben személyes emlékeiről mesélt a vendégeknek.

– Azért fogadtam el a meghívást, mert szeretném a nagypapám és nagymamám emlékét méltón őrizni. Nagyapám, Mohácsy Ferenc közel 30 évig volt az általános iskola igazgatója, nagymamám alsó tagozatos tanár volt. Sok emlék köt ide, például, amikor a kedvenc kis plüsskutyámat egyszer kimosta nagymamám. Azután soha nem volt olyan jó illata, mint előtte. De előfordult, hogy felültem papához a motorra és jártuk a vidéket. Igaz, az ágasi málnabokornál mindig attól féltem, hogy jön a medve.

Az emlékek nemcsak fényképen maradtak meg, hanem élénken élnek az emlékeimben is. Ezek a gyerekkori emlékek erős nyomot hagytak bennem. Hálás vagyok mindazért, amit kaptam.

Novák Katalin jubileumi díjakat is átadott a rendezvényen Fotó: Nagy Zoltán / Bors

Novák Katalin hangsúlyozta, a mai esemény számára nemcsak személyes, hanem családi is, hiszen Ágasegyházára elkísérte édesanyja, édesapja, férje, három gyermeke, a legnagyobb fia barátnője, nagynénje, nagybátyja, két unokatestvére és egyikük gyermeke is. Beszédében az államfő kitért arra is: amióta beiktatták hivatalába, sok időt tölt külföldön, de ezeken az utazásokon is hazánk érdekeit tartja szem előtt.

Novák Katalint nagy örömmel fogadták a népdalkörök tagjai Fotó: Nagy Zoltán / Bors

Szeretnék a béke hírnöke lenni. Most tőlünk északkeletre dúl háború, és ez akár minket, magyarokat is érinthet. Én mindent meg fogok tenni, hogy ebből a háborúból kimaradjunk, ne sorozzák be a gyerekeinket katonának,

és legyen olyan élete a mostani generációnak, hogy őket nem érintette a katonaság - emelte ki Novák Katalin. Beszéde végén arra kérte a jelenlévőket, hogy amikor a magyar népzenét és kultúrát ünneplik, arra gondoljanak, hogy milyen jó közösségben, együtt lenni. Ezt követően pedig több jubileumi díjat is átadott.

Novák Katalint az eseményen meg is ajándékozták: Nagy Tibortól, a helyi népdalkör vezetőjétől és Füredi János polgármestertől a Szent Korona és koronázási ékszerek szalmából készült másolatát kapta, amit Csáki Ildikó szalmafonó mester készített.