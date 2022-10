Ágasegyházára látogatott Novák Katalin: Ebben a községben tanított nagypapája 30 éven át

Ágasegyházára látogatott Novák Katalin, ahol a helyi Boróka Népdalkör és Citerazenekar meghívásának tesz eleget.

A köztársasági elnök a népdalkör 30 éves jubileumára szervezett találkozón mond beszédet és ad át emléktárgyakat a fellépő együtteseknek. Novák Katalinnak családi kötődése van a településhez: nagypapája, Mohácsy Ferenc 1954-től 30 éven át tanított a községben, igazgatta az iskolát.

Novák Katalin köztársasági elnököt fogadják Ágasegyházán Forrás: Bors

Mohácsy Ferenc, Feri papa csodálatos ember volt: pedagógus, tanító és nevelő ember.

Neki köszönhetően a diákok minden nap sportoltak, és lehetőségük volt hangszerek sokaságán tanulni. Színházba hordta a diákokat, bebarangolta velük a környéket. Olyan közösséget épített fel Ágasegyházán, melynek ma is érezhetjük hatását. Gyerekek, nektek is azt kívánom, hogy olyan célt tűzzetek ki magatok elé, melyekkel maradandót alkothattok, magatok és településetek javára - mondta még szeptemberben a köztársaségi elnök a helyi iskolásoknak a tanévnyitón. Most családja is elkísérte a jubileumi ünnepségre a településre.