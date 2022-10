Rezsicsökkentés: megkérdeztük olvasóinkat, hogyan spórolnak?

Az új rezsicsökkentés rendelet augusztustól érvényes

Július 21-én Németh Szilárd bejelentette a lakossági villamosenergia-és földgázár változását. Az új rezsicsökkentés rendelet szerint azok a fogyasztók, akik meghaladják az évi átlagot, azok a többlethez lakossági piaci áron juthatnak hozzá.

A rendelet augusztus 1-jétől december 31-ig van érvényben, amit az energiahivatal negyedévente felülvizsgál.

Az áramfogyasztás havi 210 kWh-ig marad a korábbi kedvezményes, rezsicsökkentett egységár, 36 forint. Emelletett havi 144 köbmétert gázt lehet majd felhasználni 102 forintos rezsicsökkentett egységáron. A megszabott átlagfogyasztás felett viszont jelentős áremelkedéssel kellett számolni: az áramért a meghatározott fogyasztás felett 70,1 forintot kell kilowattóránként fizetni, a gázért pedig 747 forintot köbméterenként.

A gázfogyasztással is tudunk spórolni Fotó: Karnok Csaba

Többen alternatívák után kutatnak

A kormány célja a rezsicsökkentés megtartása a lehető legtöbb fogyasztó esetében, viszont így is nagyon sok ember ott próbál spórolni ahol csak tud. Sokan lakásfelújításba kezdtek annak érdekében, hogy lecsípjenek valamennyit a rezsiszámlákból. Mi magunk is próbálunk hasznos rezsi tippekkel és tanácsokkal szolgálni olvasóinknak.

Idén feltűnően nagy volt a kereslet a napelemek iránt, és nagyon sokan fafűtésre álltak át annak érdekében, pénztárcakímélőbb megoldást találjanak.

A kormány is igyekszik támogatásokat nyújtani

Ennek érdekében napelem pályázatokat is hirdettek, sőt hatósági áras tűzifát is biztosítanak a lakosságnak. Mindezek mellett külön támogatást kapnak a többgyerekes családok, valamint az energiaintenzív közép és kis vállalkozások is.

A Bors olvasóit kérdeztük meg arról, hogy a fűtésszezon beköszöntével hogyan spórolnak a rezsin és hogyan törekednek arra, hogy benne maradjanak az átlag fogyasztásba.