Őt mindenki szerette - barátok gyászolják a hajdúböszörményi traktorbaleset áldozatát

Mint arról a Bors is írt, a traktor a hajnali, sötét és ködös úton haladt Hajdúböszörmény felől Hajdúdorog irányába, amikor az 52 éves férfi beérte a kocsijával. A nagy sebességgel száguldó sofőr azonban csak az utolsó pillanatban vette észre a hatalmas járművet. Még utolsó erejével megpróbálta egy balra kormányzással kikerülni, de már késő volt, az autó egyenesen a traktornak és az ekének csapódott, ami felnyársalta a kocsit.

A kocsi nem vette észre a traktort, és bár utolsó erejével megpróbálta kikerülni, belecsapódott - Fotó: Tóth Imre / Haon

- Borzalmas volt, az eke, mintha karóba húzta volna a kocsit, mindenfelé autódarabok voltak

- mesélte egy arra járó szemtanú, aki látta a roncsot.

A dobozos autó ezután felakadt az ekére, így a traktor még jó tíz méteren keresztül cibálta maga után.

A kocsi olyan durván roncsolódott, hogy a sofőrnek esélye sem volt a túlélésre, holtteste még be is szorult a járműbe, a mentősök pedig már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A férfi mellett ülő nő viszont a Tények szerint sérülten, de a saját lábán szállt ki a kocsiból, az életét vélhetően az mentette meg, hogy a sofőr az utolsó pillanatban elrántotta a kormányt. Az asszonyt azóta megfigyelésre kórházba vitték.

Az eke valósággal felnyársalta a kocsit - Fotó: Tóth Imre / Haon

Az 54 éves nánási lakost, Gábort rengetegen ismerték és gyászolják:

- Tiszta szívű, mosolygós, lelkiismeretes ember volt. Amikor meghallottam, mi történt vele, szinte ledöntött a lábamról

- mondta szomorúan a férfi egyik ismerőse. Gábor, vagy ahogyan mindenki ismerte, Bizsu, a baleset előtti nap még vidáman sétált, senki nem gondolta, hogy akkor látják a helybeliek utoljára:

- Sosem felejtjük el a vidám természetét és a jóságát. Őt mindenki szerette - köszönt tőle egy másik ismerőse.

- Bele sem merek gondolni, hogy mit érezhet a családja, főleg az, aki az anyós ülésen ült. Remélem, egyszer sikerül ezt feldolgoznia

- mondta. Hozzátették, nem tudják, mi okozhatta a balesetet, tudomásuk szerint Gábor mindig figyelmesen és jól vezetett.

A körülményeket azonban még a rendőrségi is vizsgálja, ugyanis bár az ekén láthatóan voltak lámpák és irányjelzők is, azt, hogy ezek a baleset pillanatában működtek is, a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja majd, ahogyan a baleset többi részletét is.