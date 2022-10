Most jött: friss hírek a a budai iskolában késelő diákról

Megkezdődött a budai iskolában késelő diák letartóztatási tárgyalása. Lapunk információi szerint a fiú ügyvédje a tárgyalás után ad tájékoztatást.

A tinit közvetlenül a rendőrség épületéből vitték át a bíróságra,

az eseményt nagy médiafigyelem kíséri.

Mint ismert, egy 18 éves fiú nyakon szúrt egy másik tinit egy jó hírű, I. kerületi iskolában. S. Samu épp a barátnője mellett ült, telefonon néztek egy videót, amikor Bertold hozzájuk lépett és nyakon szúrta a fiút. Állítólag a támadást követő pillanatokban az igazgató több teremben is figyelmeztette a diákokat, hogy zárkózzanak be, amíg a rendőrök el nem fogják a késelőt. Úgy tudni, Bertold korábban is mutatott pszichés zavarra utaló jeleket, sőt, tanárai érzékelték is, hogy romlik a fiú állapota, és ezt jelezték is az osztályfőnöknek.