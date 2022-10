Mentőhelikoptert riasztottak: begyógyszerezve találtak rá egy 5 éves kisfiúra

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregben egy harmincéves nő úgy ment el a városba bevásárolni, hogy hat gyermekét magára hagyta a családi házban. Élettársa nem tartózkodott otthon, mert kora reggel munkába ment.

A teljesen magukra maradt kicsik pedig egy és nyolc év közöttiek voltak. Az ötéves kisfiú a szekrényről levett egy levélnyi epilepszia elleni gyógyszert, amiből olyan mennyiséget fogyasztott el, hogy életveszélyes állapotba került, lényegében megmérgezte magát. A gyermeket mentőhelikopter szállította kórházba, ahol 10-15 nap alatt gyógyult meg.

Az anya nem dolgozott, háztartásbeliként a gyermekek ellátása volt a feladata. Ezen szülői kötelezettségét azonban megszegte, mert több alkalommal is magára hagyta a családi házban a kiskorúakat, esetenként több órára, és ilyenkor elment bevásárolni a közeli városba.

A gyermekeknek az egészséges érzelmi és erkölcsi fejlődése veszélyeztetve volt amiatt, hogy felügyelet nélkül tartózkodtak órákon át a családi házban.

Az ügyészség gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés vétségével és hat rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja az édesanyát. A vádiratban az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje a nőt, továbbá tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amellyel 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné. Azt is indítványozta az ügyészség, hogy az édesanya szülői felügyeleti jogát is szüntesse meg a bíróság valamennyi gyermeke vonatkozásában.