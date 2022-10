Meglepő eredmény született: Kegyetlen hajsza után ők távoztak az Ázsia Expresszből

Már az is sokakat meglepett, hogy a szavazás eredményeképpen Gelencsér Timi és Balogh Szimóna párosának kellett csatlakoznia az Ázsia Expressz második hetének két biztos hajszázó csapata mellé, de ami ezután következett, arra tényleg senki sem számított. A lányok már az elő feladatban sok időt veszítettek azzal, hogy nem és nem sikerült megtalálniuk a Citadella területén elrejtett három aranyalmát. Ebben a feladatban Csekka és Kata teljesített a legjobban, míg másodikként Gáspárék húzták be a próbatételt.

Timinek és Sziminek ezután a stoppolással is meggyűlt a baja, majd jött a "zabacsata" és az 50 kilós liszteszsák cipelése, de ekkorra már behozhatatlannak tűnik a hátrányuk, hiszen rossz irányba vitte őket egy autós korábban. A lányoknál ekkorra már eltört a mécses, hiszen érezték, hogy szélmalom harcot vívnak az idővel.

Nem akarom tovább csinálni, ez egy hülyeség, egy Győzike fog minket legyőzni, vicc

- fakadt ki egy ponton Szimi, akinek egyébként igaza lett, hiszen a két lány végül harmadikként ért célba a nap végén. Nem is titkolták csalódottságukat. "Bömbölnék legszívesebben, mert kiestünk ebből a játékból, de azért nem tudok sírni, mert nem tudok mit csinálni. Az almás dolog még nem is volt baj, de a fuvar, ami félreértette a helyszínt és elvitt minket messzire, meghatározta az egész hajszánkat, és ez nagyon bosszantó"- mondta Gelencsér Timi, aki a kiesés ellenére is igyekezett a jóra koncentrálni.

Fotó: tv2

"Nagyon sok nehéz, de nagyon sok boldog pillanatunk is volt, ez lelkileg és fizikailag is egy hullámvasút. Most az van bennem, hogy milyen gyönyörű helyeken jártunk, hogy ezeket együtt éltük meg, sok mindenen nevettünk, és meg tudtuk mutatni, hogy igenis kemények vagyunk.

Egy életre szóló emlék marad, még ha ilyen rövid is volt.

- foglalta össze gondolatait végül. Legjobb barátnője, csak röviden kommentálta a történteket. „A belünket szétdolgoztunk a játékok alatt, állandóan mi voltunk hátráltatva”- summázta Szimi.

Ezzel véget ért a TV2 kalandreality-jének második szakasza és a sztárpárok elhagyták Jordániát, hogy folytassák útjukat Törökországban.