Mártha Imre újabb húzása: Fejpénzzel oldaná meg a munkaerőhiányt

A sztrájk második napján Mártha Imre a Budapesti Közművek (BKM) vezérigazgatója személyesen ment el a BKM alá tartozó FKF Ecseri úti telepére, hogy megpróbálja rábírni a kukásokat a munkafelvételre. A másfél órás egyeztetésről kiszivárgott videó szerint a kétmilliós órával felszerelkezett közművezért alaposan megizzasztották a melósok -

A 10 fős tárgyalódelegáció egyik tagja arról beszélt, hogy a jelenlegi állomány nagyon leterhelt, mert az FKF-nél nincs elég hulladékrakodó. „60-70 éves emberek dolgoznak fizikai állományban, mert nincs más helyette" - mondta. „Három hónapja nézem részletesen a jelentéseket: nettó beáramlás van" - próbálta cáfolni Mártha, amire óriási felzúdulás lett

„Hova?" - kérdezte valaki meglepve. „És az emberek hol vannak?", „Összevont járatok vannak!", „Ez mi? Ez a Kész átverés?" - hitetlenkedett a delegáció többi tagja.

„Minden üzemegységből hiányzik 40, 50, de inkább 60 ember"

- közölte egyikük. „Az új dolgozók kettő napot vannak itt, idejön, meglátja, mi a munka, kap egy fizetést, és viszontlátásra" - próbálta megfejteni a vezérigazgató szavait egy másik.

Az FKF korábbi közleménye szerint az elmúlt években „a társaságunknál dolgozó, a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó létszám nem csökkent" – ami lehet, hogy így van, de a kukások szerint „lasszóval kell fogni" az új embereket, sőt, fejpénzt fizetnek annak, aki hoz egy új dolgozót…

A kukások most egy időre abbahagyták a tiltakozásukat, és mint sokan mondták, „becsületből elviszik januárig a szemetet”, de ha nem lesz megegyezés a fővárossal és a közműholdinggal, januárban újrakezdődhet a kukássztrájk.

100 ezer forint fejpénzt fizetnek annak, aki "beszervez" egy új embert

Megmutattuk a videót az FKF Hulladékszállítási Divíziójának egy neve elhallgatását kérő munkatársának, aki elmondta, a vitában a kukásoknak volt igazuk: nem igaz, hogy folyamatos lenne a jelentkezés a hulladékrakodói munkakörbe. Sőt, olyannyira nincs ember, hogy az FKF 100 ezer forintos fejpénzt ajánl minden kukásnak, aki „be tud szervezni" egy újat. 40 ezret a próbaidő letelte, azaz 3 hónap után kap meg az ajánló, 60-at pedig azután, ha az új ember letöltötte az első évét. Ebből az látszik, hogy a cég egyáltalán nem biztos abban, hogy az újonc kukás akár az első 3 hónapot is letölti, a rossz munkakörülmények és az alacsony fizetés miatt ugyanis a többség még ez előtt továbbáll - mondta a volt dolgozó, hozzátéve: míg régen csak „kihalásos alapon" lehetett bejutni, ma lasszóval kell fogni a hulladékrakodókat.

Ahogy a Metropol megírta, a kukások sztrájkja előtt az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy Tringer Ágoston, a BKM kommunikációs igazgatója az RTL Klubon azt monda: a BKM FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójánál jó kukásnak lenni, hiszen „Budapesten egy kukás a teljesítménytől függően akár 500 ezer forintos bruttó fizetést is hazavihet havonta". Mint kiderült, ez az összeg ennek alig a fele.

Összevont járatokkal próbálja orvosolni az emberhiányt az FKF

Az összevont járatokról a dolgozó elmondta: újabban a kukásoknak megnövelték a járatuk hosszúságát. A szelektív hulladékot szállítóknak pedig gyakran nem csak a saját járatukat kell leszedni, hanem, ha korábban végeznek az aznapi munkával, be kell telefonálniuk a központba, hogy van-e még munka, és azt is meg kell csinálni. Márpedig plusz munka mindig van, mert a szelektív hulladékszállítók annyira leterheltek, hogy általában nem tudják teljesíteni az előírt napi tervet. Az elmaradás miatt bevezették a némi plusz pénzért vállalható szombati munkát is.