Le kell mondania az amerikai nagykövettel egyeztető két magyar bírónak!

Twitter-üzenetben számolt be David Pressmann amerikai nagykövet arról, hogy találkozott két magyar bíróval, Matusik Tamással és Vasvári Csabával. Információk szerint az ügy bírósági körökben megütközést keltett, nehéz másként értékelni az esetet, mint durva beavatkozást a magyar igazságszolgáltatásba. A két bíró ráadásul megsérthette a bírói Etikai Kódexet is, így jogos a követelés többek részéről: azonnal le kell mondaniuk.

Csütörtökön számolt be David Pressmann amerikai nagykövet arról, hogy találkozott két magyar bíróval, Matusik Tamással és Vasvári Csabával, akik nem mellesleg az Országos Bírósági Tanács (OBT) tagjai is. Erről a Tűzfalcsoport írt.

Arról is írtak, hogy

A PROVOKATÍV TALÁLKOZÁS BÍRÓSÁGI KÖRÖKBEN MEGÜTKÖZÉST KELTETT, FORRÁSUK ÚGY ÉRTÉKELTE AZ ESETET, MINT DURVA BEAVATKOZÁST A MAGYAR IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBA. NEHÉZ IS MÁSKÉNT ÉRTÉKELNI.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a bírói Etikai Kódex 1. cikke alapján a bíró „köteles mindenkor őrizni a pártatlanság, a befolyásolásmentesség, az előítélet-mentesség látszatát is."

A NAGYKÖVET BEJEGYZÉSE UTÁN AZONBAN FELMERÜL A KÉRDÉS, HOGY TÖRTÉNT-E BEFOLYÁSOLÁSI KÍSÉRLET, ÉS HOGY NEM SÉRTETTE-E MEG A TALÁLKOZÓVAL A KÉT BÍRÓ AZ ETIKAI KÓDEXET.

Az azonban már rég rossz, ha erről van szó, ráadásul a nagykövetnél tett látogatásuk aláásta a függetlenségükbe vetett bizalmat. Így nem is csoda, hogy többen is azt követelik:

A KÉT BÍRÓNAK AZONNAL LE KELL MONDANIA.

Fordított eset egyébként nehezen képviselhető el, gondoljunk csak bele, mekkora botrányt okozna, ha a washingtoni magyar nagykövet bekéretné akár egy állami legfelsőbb bíróság néhány bíráját, írta az üggyel kapcsolatban a Tűzfalcsoport.

Azzal persze nem biztos, hogy tisztában van a vezető amerikai diplomata, hogy maga az OBT egyik állásfoglalásában is rögzítette, hogy a bírói Etikai Kódex 1. cikke alapján „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (...) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen. Mindezek érdekében köteles mindenkor őrizni a pártatlanság, a befolyásolásmentesség, az előítélet-mentesség látszatát is."

Azzal viszont a magyarországi bíráknak kell tisztában lenniük, hogy az amerikai külügy leirata szerint a mindenkori nagykövet az Egyesült Államok érdekeit és politikáját képviseli (represent the interests and policies of the United States), egyes esetekben pedig nyíltan politizál, ahogy ezt Pressman nagykövet pártos mozgása kapcsán is megfigyelhetjük.

Az pedig egy eldöntendő kérdés, hogyan értékelhető, az amúgy a közéletben visszatérő jelleggel aktív bírók nagykövetségi fellépése - írja a Tűzfalcsoport.

Hozzá kell tenni, hogy az új amerikai nagykövet folyamatosan beavatkozni próbál a magyar belügyekbe, legutóbb egy videóval okozott botrányt, amire a Hír TV szellemes és megalázó választ küldött.