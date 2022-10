Kiderült, a DK-közeli Ezalényeg.hu-nak is Szegiben lehet a könyvelése

Nemcsak a Demokratikus Koalíció EP-lépviselőinek kifizetőhelye és a DatAdat Professional Kft. könyvelése köthető Tóth Józsefnéhez és a Szegi nevű, Borsod-Abaúj-Zempléni kistelepüléshez, hanem az Ezalényeg.hu nevű baloldali álhírportál kiadója, az Oraculum 2020 Kft. is, amelynek könyvelését – mint kiderítettük – szintén ugyanaz a nő végzi, írja a Magyar Nemzet.

A Bajnai Gordonhoz és társaihoz köthető cégek hátterét vizsgálva ugyanis újabb érdekes összefonódásra bukkantunk. A DatAdat Professional Kft.-ben felbukkanó Molnár István érdekeltségébe tartozik az az EagleEye-Marketing Kft., amelyben ügyvezetőként tevékenykedik Páva Zoltán, az Ezalényeg.hu kiadójának, az Oraculum 2020 Kft.-nek a tulajdonosa. Ez utóbbi társaságnak pedig ismét csak nem más a könyvelője, mint Tóth Józsefné, akinek irodájában, Szegiben tartottak a múlt héten házkutatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) DatAdat-ügyben nyomozó munkatársai.

Páva Zoltán régi baloldali kádernek számít. Édesapja volt szocialista országgyűlési képviselő, aki egykor Komló polgármestere is volt. Az Ezalényeg.hu mögött álló ifjabb Páva Zoltán pedig 2008-ban, a Gyurcsány-kormány idején az MSZP, a szocialista frakció és a kabinet közötti kapcsolattartás koordinációjáért felelt.

Ismeretes, az Ezalényeg.hu-t 2019-ben hozták létre, és az álhírportál rögtön komoly szerepet is vállalt a baloldal önkormányzati kampányában kormányellenes lejárató anyagok terjesztésével a közösségi médiában. Azóta pedig már az is kiderült, hogy a Páva Zoltán érdekeltségébe tartozó cégek jelentős összegeket kaptak a DK frakciójától „közösségimédia-tanácsadás” címszó alatt.

Közismert tény az is, hogy ebben az önkormányzati kampányban már Bajnai Gordon DatAdatja is oroszlánrészt vállalt. Ficsor Ádám, a baloldali exkormányfő üzlettársa és egykori titkosszolgálati minisztere egy beszélgetésben erről úgy fogalmazott: „12 kampányban dolgoztunk azon a választáson, és közülük 12 polgármester nyert. Ez nagy győzelem volt.”

Pikó András, Józsefváros baloldali polgármestere pedig egy kiszivárgott hangfelvétel tanúsága szerint 2019 májusában beszélt a DK és a DatAdat kapcsolatáról: „A DK-tól nem tudom, hogy mit fogok kérni […] csak hallom, hogy a DK mögött van egy olyan datamining cég, amelyet egykori titokminiszter, meg izé, hogy azt, amit Dobrev Klára mögött láttunk, ilyen socialmediás, meg adatbányászatot, tehát, hogy olyan embereket is lehet, hogy el tudtak érni, akiket egyébként másként nem” – fogalmazott a politikus.

Egyre inkább nyilvánvalóvá válik tehát, hogy a baloldali gépezet a Gyurcsány–Bajnai duó együttműködésére épül, és egy szövevényes hálózat jött létre, amelyben jelentős szerepe lehet a Szegiben működő könyvelőnek, Tóth Józsefnének is, akiről mára kiderült, hogy nemcsak Gyurcsány Ferenc pártjához, és a Bajnai-féle DatAdathoz, de a baloldal revolvermédiájához is kötődik.

Mint köztudott, a NAV már két alkalommal tartott kutatást a DatAdat-ügyben. A cégcsoport ügyletei miatt az adóhatóság költségvetési csalás miatt rendelt el nyomozást. A NAV gyanúja szerint a DatAdat Professional Kft. 2020-ban illegális módon csökkentette a fizetendő adóját, és a cég valótlan tartalmú nyilatkozatot tett bevallásában, így a költségvetésnek vagyoni hátrányt okozhatott.

A DatAdat ténykedése miatt nemcsak a NAV, hanem a rendőrség is nyomoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság pedig ugyancsak vizsgálódik. Emlékezetes, a 2022-es kampányban a baloldal hozzávetőleg egymillió választót érhetett el telefonhívásokkal, sms-ekkel, de fölmerült a gyanú, hogy az akciót lopott adatbázisok felhasználásával hajtották végre, hiszen olyan kormánypárti szimpatizánsok is kaptak hívásokat Márki-Zayéktól, akik bizonyosan nem adták meg nekik a telefonszámukat.

Az eset után a gyanú a DatAdatra terelődött, mivel maga a baloldal miniszterelnök-jelöltje is elismerte, hogy Bajnaiék cége dolgozott a kampányán. A DatAdat hevesen tagadta, hogy érintett lett volna az ügyben.

Azóta az is kiderült, hogy a baloldal kampányát ismeretlen eredetű amerikai forrásokból finanszírozták, egy Action for Democracy nevű szervezeten keresztül, amelynek igazgatója az a Korányi Dávid, aki korábban éppen Bajnai Gordon főtanácsadója, majd kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára volt. Korányi 2019-ben Karácsony Gergelynek is főtanácsadója lett, amíg a főpolgármester vissza nem vonta megbízatását, miután kínossá vált, hogy a New Yorkban luxuskörülmények között élő férfi „távmunkában” dolgozik.

Ma már tudjuk, hogy Korányiéknak csaknem kétmilliárd forintot sikerült becsatornázniuk a baloldal 2022-es kampányába, és ebből az összegből fizette ki Márki-Zay Péter, Bajnai és társai DatAdatját is. Mindez pedig felveti a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját és jelentős nemzetbiztonsági kockázatot is jelent.