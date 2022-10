Gyurcsányék „árnyékminisztere” a rezsicsökkentés ellen hergel

Hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést és valótlanságokat terjesztett a koronavírus-járvány idején az orosz vakcinákról Gyurcsány Ferenc feleségének oktatási és kulturális árnyékminisztere. Cikksorozatunk második részéből az is kiderül, hogy Barkóczi Balázs a határon túli magyarok ellen hergelte a közvéleményt, amikor szégyennek nevezte, hogy a pandémia idején a kormány 36 milliárd forinttal támogatta a külhoni nemzettársainkat.

A 2009-ben még MSZP-s önkormányzati képviselőként jogerősen garázdaság miatt elítélt Barkóczi Balázs már a Demokratikus Koalíció szóvivőjeként és parlamenti képviselőjeként támadta a rezsicsökkentést. Gyurcsány Ferenc feleségének oktatási és kulturális árnyékminisztere a nyár közepén az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt fejtegette, hogy „a rezsicsökkentés már akkor is egy hazugság volt, legalábbis abban a formájában, ahogy ez Magyarországon megvalósult, amikor a kormány bevezette.”

Gyurcsányék árnyékminisztere szerint semmit nem számít a rezsicsökkentés

Fotó: Facebook

Szerinte ugyan 2011-ben nagyon magas volt a gáz világpiaci ára, amit a kormány egy jogszabállyal korlátozott, amivel egyrészt magának szerzett népszerűséget, másrészt a veszteséges szolgáltatókat fillérekért felvásárolta. Barkóczi arra is hivatkozott, hogy 2013-tól a gáz szabadpiaci ára csökkenni kezdett, sőt 2016-ban már alacsonyabb volt, mint a rezsicsökkentett ár. – És most is egy hazugság, amikor kivezeti, és elhiteti a magyarokkal, hogy csak hétszeres áron juthatnak hozzá – hangoztatta Gyurcsányék árnyékminisztere. A műsorvezető közbevetésére, hogy az emberek a rezsicsökkentést úgy élték meg, hogy segítettek nekik, Barkóczi Balázs úgy reagált: „Hát, na jó, csak mellette kormányozni is kellene. Tehát (...)

És ilyen segítség semmit nem ér, és semmit nem számít.”

A rezsicsökkentés tagadása nem az első valósághamisítási kísérlete volt az árnyékminiszternek. A koronavírus járvány idején, 2020 december végén azt követelte a DK nevében, hogy a kormány „ne riogassa tovább az embereket az orosz vakcinával”, hanem oltson az Európai Unió által engedélyezett, biztonságos német-amerikai vakcinával. Barkóczi Balázs arra hivatkozott, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: hatezer ampullányi orosz vakcina érkezett Magyarországra.

Barkóczi Balázs a járvány alatt a vakcinákat és a határon túli magyarokat is támadta

Fotó: Facebook

A Gyurcsány-párti politikus azzal uszított az orosz oltóanyag ellen, hogy szerinte nem vizsgálták be, és nem rendelkezik uniós engedéllyel, továbbá „az orosz emberek és a tudósok is széleskörben elutasítotték.”

A VALÓSÁG EZZEL SZEMBEN AZ VOLT, HOGY A MAGYAR HATÓSÁGOK APRÓLÉKOS, MINDENRE KITERJEDŐ ÉS SZAKSZERŰ VIZSGÁLATOKNAK VETETTÉK ALÁ AZ OROSZ VAKCINÁT, MINT AHOGY KÉSŐBB A KÍNAI OLTÓANYAGOT IS, ÉS CSAK EZEK UTÁN ADHATTÁK BE AZ EMBEREKNEK.

Szintén a világjárvány idején, 2020 májusában

FACEBOOK-VIDEÓJÁBAN TÁMADTA A KORMÁNYT A DK SZÓVIVŐJE, AMIÉRT 36 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATTA A HATÁRON TÚLI MAGYAROKAT.

Barkóczi szerint az Orbán-kormány a legnagyobb bajban szúrta hátba a magyarokat, mert „36 ezer millió forintot küld külföldre. (…) Egész életünkben keményen dolgozunk és adózunk, fizetjük Európa egyik legtöbb és legmagasabb adóit, majd, amikor bajba kerülünk, akkor a befizetett adónkból nem nekünk segítenek, hanem elküldik a határon túlra. Ilyen hitvány, gerinctelen és nemzetietlen galádságot még Orbán Viktortól és a Fidesztől is ritkán látunk. Orbán most annyi pénzt küld a határon túlra, amennyiből a 300 ezer munkanélküli fejenként 120 ezer forintot kaphatna, ilyen sok pénzről beszélünk. Ez pedig egyértelműen szégyen” – fogalmazott Barkóczi.

A HATÁRON TÚLI MAGYAROK ELLENI GYŰLÖLETKELTÉS EGYÉBKÉNT JÓL ISMERT A 2004-ES KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁS GYURCSÁNY FERENC MINISZTERELNÖK ÁLTAL VEZETETT DEMAGÓG KAMPÁNYÁBÓL.

Emlékezetes, hogy a csaknem 18 évvel ezelőtt december 5-én rendezett népszavazás előtt olyan hazugságokkal riogatták a választókat, hogy a határon túli magyaroknak nyújtandó állampolgárság minden családnak havi 20 ezer forintjába kerülne, sokan elveszítenék a „munkahelyüket, mások helyett fizetnénk adót.