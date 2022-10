Folytatódik az uniós csúcs Prágában. A pénteki tárgyalásokon gyakorlatilag minden az Európát sújtó energiaválság lehetséges megoldásáról szól majd. Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban csütörtök este arról beszélt: változtatni kell az elhibázott brüsszeli szankciós politikán. A miniszterelnök az uniós csúcs mellett több kétoldalú tárgyalást is folytatott a cseh fővárosban. Találkozott Václáv Klaus korábbi cseh államfővel, Andrej Babis, korábbi cseh kormányfővel, illetve Mateusz Morawieckivel, Lengyelország miniszterelnökével is – számolt be az M1 Híradó.

Az M1 tudósítója Prágából bejelentkezve elmondta: tegnap még 44 ország tartott összejövetelt, de az igazi uniós csúcs most kezdődik a 27 tagállam részvételével. A 10 órakor kezdődött ülésen Volodimir Zelenszkij és Josep Borell is felszólaltak. Borell a fegyverszállításokat szorgalmazta. Ursula von der Leyen bizottsági elnök az ársapkákról és az extraprofitadóról beszélt. A nyolcadik szankciós csomag alól Magyarország mentességet kapott, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök ennek kapcsán elmondta: a V4-ek egységesek.

Péntek délelőtt egymás után érkeztek az uniós vezető politikusok a prágai várba, az Európai Tanács ülésére. Az unió soros elnökségét adó Csehországban kétnapos rendkívüli uniós csúcstalálkozót tartanak. A főbb témák közt az ukrajnai háború, és az Európát sújtó energiaválság szerepel - írja a Ripost.

Szeptemberben ugyanis tovább emelkedtek a már korábban is magas energiaárak több európai nagyvárosban is – ez derül ki a magyar energetikaihivatal statisztikájából. A földgázért például Bécsben 36 százalékkal, Tallinban pedig 88 százalékkal kell többet fizetniük a lakossági fogyasztóknak az előző hónaphoz képest.

Táblázatban mutatjuk, hogy alakult szeptemberben a földgáz lakossági ára. A legtöbbet Hollandiában kellett fizetni, több mint 42 eurocentet, egy kWh földgázért. De nem sokkal olcsóbb Észtországban, Görögországban, vagy Ausztriában sem. Magyarország azonban a lista végén található. Hazánkban az átlagfogyasztásig valamivel több mint 2 és fél eurocentbe került 1 kWh földgáz. Ezzel egész Európában nálunk a legolcsóbb a földgáz.

Orbán Viktor csütörtök este a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentkezett az uniós vezetők rendkívüli csúcstalálkozójáról. A miniszterelnök megerősítette, a csúcstalálkozó legfőbb témája az európai energiaválság. Orbán Viktor hozzátette, változtatni kell az elhibázott brüsszeli szankciós politikán.

„Magyarország korábban már kiharcolt egy mentesítést az olajembargó és szankció alól, az elmúlt napokban pedig sikerült elérnünk, hogy az új szankciók nem vonatkoznak sem Magyarország nukleáris energiájára, sem Magyarország gázellátására. Azonban a szankciók az égbe emelték az energia árát, ez Magyarországot is érinti, az árak szinte megfizethetetlenek, Oroszország egyáltalán nem esett térdre, közben az európai gazdaságok elvéreznek. Nyilvánvaló, hogy a szankciós politikán változtatni kell. Ez a következő találkozók tétje”

– húzta alá.

A kormányfő több kétoldalú tárgyalást is folytatott Prágában. Találkozott Václáv Klaus korábbi cseh államfővel is. Kettőjük megbeszélésén az orosz-ukrán háborúról, a gazdasági válságról, az ár-emelkedésekről és az energiahiányról is szó volt. Orbán Viktor csütörtökön találkozott Andrej Babis, korábbi cseh miniszterelnökkel, illetve Mateusz Morawieckivel, Lengyelország miniszterelnökével is. Utóbbiról egy képet is megosztott közösségi oldalán, amihez azt írta: Van, ami örök. Folytatjuk!

Pénteken pedig Emmanuel Macron francia elnökkel osztott meg egy közös képet.

Számos kétoldalú tárgyalást is folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Prágában, az európai uniós csúcstalálkozó helyszínén – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár csütörtök este.

A kormányfő külön egyeztetett Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel, erről a találkozóról a közösségi oldalán is megosztott egy fényképet, amihez azt írta: „Van, ami örök. Folytatjuk!”

Orbán Viktor tárgyalt Milos Zeman cseh köztársasági elnökkel, majd Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel is – mondta a sajtófőnök.

Ha nem érjük el, hogy Brüsszel változtasson a szankciós politikán, akkor az a szankciós felár, amit az emberek fizetnek az energiáért, be fog épülni a gazdaságba, és öt–tíz évig az életünk részévé válik

– jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjúban.

Orbán Viktor az európai uniós szankciók kapcsán arról beszélt, hogy az európai emberek fizetik meg a szankciós politika árát, hiszen amikor gázt, villanyt vagy benzint vásárolnak, kénytelenek kifizetni a szankciós felárat.

Mint mondta, az energia ára nem gazdasági összefüggések miatt ment fel. Politikai döntések következménye volt, amelyeket Brüsszelben hoztak. Hiába állapodtak meg korábban arról, hogy a szankciók nem fognak kiterjedni az energiára, júniusban Németország megváltoztatta az álláspontját, Brüsszelben módosították a döntést, és bevezettek a szankciót az olajra, valamint napirendre vették a gázszankciót, az energiaárak pedig kilőttek az égbe.

Azóta fizetjük a szankciós felárat, ami miatt a rezsicsökkentési rendszert is át kellett alakítani Magyarországot, és be kellett vezetni az árstopokat, és ami miatt most mindenki oszt-szoroz, számol, hiszen bizonytalannak látja a következő időszakot. A kormány meg próbál segíteni, ez az új helyzet – fogalmazott a miniszterelnök.

Hozzátette, most az a kérdés, tovább rontunk-e a helyzeten, hiszen Brüsszelben újabb és újabb szankciókat akarnak bevezetni.

Orbán Viktor elmondta, egyszer már becsaptak bennünket, az igazság az, hogy hazudtak Brüsszelben az európai embereknek, mert azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára, aztán mégis bevezették. Azt is mondták, hogy a szankciókkal véget lehet vetni a háborúnak, a háború azonban elhúzódik.

A politikában van olyan, hogy hibáznak a döntéshozók, de olyan is van, ami most Brüsszelben történt, hogy hazudtak az európai embereknek – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy a hibák és a rossz politikai döntések többsége azonban kijavítható, ez igazi a szankciós döntésekre is.

Ezért fontos, hogy legyen hangunk: nemcsak azért, mert dühösek vagyunk, amiért becsaptak bennünket.

– mondta.

Egy hét múlva Prágában rendeznek csúcstalálkozót, ahol az európai miniszterelnökök tárgyalják majd meg a kérdést. A szankciókról szóló döntéseket ugyanis nem határozatlan időre vezetik be, hathavonta kell őket megújítani. Amikor ez pár hónap múlva esedékes lesz, a brüsszeli politikusoknak lehetőségük lesz rá, hogy felülvizsgálják korábbi döntésüket.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ezért az október lesz a vízválasztó, ekkor kell ugyanis világossá tenni, nem akarjuk, hogy ez történjen, és fenntartsák a hibás szankciós politikát.