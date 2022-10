Földgáz: Tudja, hogy melyik kategóriába tartozik?

Fogyasztás alapján vagy átalánydíjat fizetünk, vagy havonta diktálunk. A diktálás alapján készülő elszámoló számla esetén a kedvezményes áron számlázandó mennyiség meghatározása a fogyasztási jelleggörbe és a rendelkezésre álló napi fűtési hőmérsékleti tényezők alapján történik, ezt a szolgáltató állapítja meg.

A kategória besorolás nem állandó, hanem a fogyasztási szokásaink alapján változik Fotó: Pixabay

A szolgáltató kategorizálja a háztartásokat

A fogyasztási jelleggörbe azt mutatja, hogy az adott felhasználó az év során milyen napi és havi eloszlásban használja fel a gázt. Ennek három fajtáját különböztetik meg:

Lineáris (egyenletes, jellemzően főzés, vízmelegítés célú használat)

Fűtési (szezonális, kizárólag fűtés céljából, nyáron nincs is használat)

Vegyes (a fenti kettő keveréke, kis nyári fogyasztással, nagyobb szezonális fűtési fogyasztással)

A gázdíjat Ft/MJ-ban meghatározott, az elhasznált földgázmennyiség alapján számított hőmennyiség alapján kell fizetni, figyelembe véve a nyomás-, és hőmérséklet-korrekciót is Fotó: Shutterstock

Az MVM ügyfélszolgálatát kell felhívni

A kategória besorolás nem állandó, hanem a fogyasztási szokásaink alapján változik. Azt, hogy mi az adott időszakban éppen melyik kategóriába esünk, csak úgy tudhatjuk meg, ha felhívjuk az MVM ügyfélszolgálatát, ahol azonban készségesen tájékoztatnak.

Amennyiben a jelleggörbe nem megfelelő, azt is az ügyfélszolgálatnál kell jelezni.

A váltás az önkiszolgáló felületeken egyelőre nem lehetséges, a bejelentéshez ügyintéző szükséges. A probléma megoldása kezdeményezhető tehát a területileg illetékes földgázelosztók, vagy az MVM Next telefonos, vagy személyes ügyfélszolgálatán. Az intézkedés időigényes viszont mindenképpen megéri, ha nem akarunk egy vastag földgázszámlába belefutnunk.

A váltás az önkiszolgáló felületeken egyelőre nem lehetséges, a bejelentéshez ügyintéző szükséges Fotó: MVM

Nyárra is sokat fizethetünk, ha nem érdeklődünk

A gázdíjban is van egy kis csavar, ugyanis nem Ft/m³ -ben, hanem Ft/MJ-ban meghatározott, az elhasznált földgázmennyiség alapján számított hőmennyiség (MJ) alapján kell fizetni, figyelembe véve a nyomás-, és hőmérséklet-korrekciót is. Így fordulhat elő például olvasónk esete is, hogy a beállított jelleggörbe alapján – ami szerint csak fűtési célú a gázhasználat – június, július és augusztus hónapokra 0 MJ adható kedvezményesen, de mivel ebben a három hónapban volt gázfogyasztás, így a kedvezményes ár helyetti piaci árat számlázta ki az MVM.