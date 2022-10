Eláruljuk, miért érdemes aranyba fektetni!

Jócskán felülmúlta az elmúlt egy évben az állampapírokon és a részvénypiacokon elérhető hozamot az arany forintban mért hozama. Figyelembe véve a rendkívül erős dollárt, a világpolitikai, energetikai és más globális problémákat, ennek a tendenciának még koránt sincs vége – hangsúlyozta Juhász Kristóf, a befektetési aranyat és más nemesfémeket forgalmazó Conclude Befektetési Zrt. cégvezetője.

Aki egy évvel ezelőtt aranyba fektette forintmegtakarítását, annak most 29 százalékkal ér többet a pénze, az aranyár ugyanis a 2021 szeptember eleji 17 000 forint/grammról mostanra közel 22 500 forintra nőtt.

Az arany árfolyama az elmúlt egy évben Fotó: Goldtresor.hu

A legtöbb befektetéssel komoly visszaesését érhettünk el az elmúlt egy évben, ezzel szemben a nemesfém igen jól tartotta magát a bivalyerősnek mondható amerikai fizetőeszközzel szemben. Sőt, valójában a rendkívül kockázatos árupiaci befektetéseket leszámítva egyedül az arany tartotta magát a dollárral szemben. Az amerikai inflációkövető állampapírok például értékük több mint 10 százalékát, a részvénypiaci befektetések értékük 20-30 százalékát vesztették el év eleje óta – mondta a szakértő a World Gold Council legújabb elemzésére hivatkozva.

A magyar befektetők egyedül a dollár-betéttel tudtak magasabb hozamot elérni, mintha aranyat vettek volna. Ennek az az oka, hogy a dollárt még mindig a világ pénzügyi menekülőeszközének tartják, így most mindenhonnan ide áramlik a pénz. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a fák nem nőnek az égig – emlékeztetett a cégvezető.

Most érdemes beszállni

Tavaly október-november tájékán a magas globális inflációtól való félelem, idén év elején pedig az orosz-ukrán háború hajtotta az arany árfolyam-emelkedését. Ezek a hatások mostanra jórészt kiárazódtak, így a nemesfém dollárárfolyamát tekintve ismét olcsónak számít, így érdemes lehet beszállni azoknak, akik megtakarításaikat biztos helyen szeretnék tudni.

A Conclude Zrt. szakértője szerint a mostani árfolyamszintek kifejezetten vonzóvá teszik az aranyvásárlást, így megélénkülő keresletre számítanak a következő időszakban. Az aranybefektetésen gondolkodó lakossági kisbefektetők is választhatnak kedvező, egyszerű és akár kisösszegű havi megtakarítással is elérhető konstrukciókat: a magánszemélyek forintban, euróban, dollárban is utalhatnak, akár változó összegeket is. A megtakarításaikat automatikusan külföldön tárolt fizikai aranyra váltják az aktuális árfolyamon, így egyszerűen, de hatékonyan védhetik ki a nagyobb árfolyamingadozások negatív hatásait.

Felrobbanhat az árfolyam

A dollár túlereje azonban a világgazdaság bedöntése nélkül nem fenntartható hosszú távon, ezért a Conclude szakemberei arra számítanak, hogy a világ vezető gazdaságainak képviselői előbb-utóbb összeülnek, és megegyeznek a dollár erejének csökkentéséről. Ez egyáltalán nem lenne példa nélküli, hiszen 1985-ben az USA, Nagy-Britannia, az NSZK, Japán és Franciaország közösen már elhatározta a dollár leértékelését.

Juhász Kristóf szerint egy újabb ilyen egyezség felrobbantaná az arany árfolyamát. Ha a FED véget vet a kamatemeléseknek, az szintén gyengíti majd a dollárt. Ekkor azonban már vélhetően késő lesz fizikai arany után nézni. Az aranypiac ugyanis a koronavírus-járvány kitörése óta ellátási nehézségekkel küzd, a magánszemélyek által elérhető aranytömbökből és aranyérmékből folyamatos a hiány.