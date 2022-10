Családja jelentette be a gyászhírt: Elhunyt az ismert magyar író

Mint azt korábban írtuk, Kabai Lórántot a rendőrség is kereste, a költő testvére pedig plakátokkal járta a várost, hátha valaki látta az eltűnt írót.

Az irodalmár testvére nyitva találta bátyja lakását, az asztalon ott voltak az iratai, a pénze, az összecsomagolt bőröndje. Október 22-én Pozsonyba ment volna, de nemhogy nem érkezett meg, hanem a jelek szerint el sem indult.

A család most azt közölte:

„Mélyen megrendülve, megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, Kabai Lóránt költő, író, szerkesztő és vizuális művész életének 45. évében tragikus körülmények között elhunyt. Búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást. Gyászoló édesanyja nevében is a fivérei, Zoltán és Csaba".

Kabai Lóránt költő, író, vizuális művész K. Kabai és „kkloor" művésznéven is ismert. A Műút folyóirat 45 éves alapító szerkesztője 30 éve ír, prózáit és fordításait több irodalmi folyóirat is közölte. A Szabó Lőrinc-díjas irodalmár legutóbbi verseskötete tavaly jelent meg Moaré címmel. Számtalan hazai és külföldi csoportos kiállításon szerepelt grafikáival, fotóival és festményeivel is, tizenkét önálló kiállítása volt - írta a lap.